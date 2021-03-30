政府通过《北哈州社会经济发展综合计划》

哈通社/努尔苏丹/3月30日--哈萨克斯坦政府通过了《北哈州社会和经济发展综合计划》。

哈萨克斯坦国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫在30日举行的政府例行会议上向哈萨克斯坦政府提交了2021-2025年北哈州社会经济发展综合计划。

国家经济部长表示，该部与政府机构和组织一起，精心选择了对北哈州社会经济发展和创造稳定工作岗位具有直接和间接倍增效应的有潜力的项目。

综合计划包括4个方向和87项措施，规定了投资项目的实施，住房和其他基础设施的发展，社会领域，确保公共法律和秩序以及公民保护。

该计划的实施总额为1.8万亿坚戈，其中共和国预算为5179亿坚戈，地方预算为439亿坚戈，私人投资为1.3万亿坚戈。

他指出，该计划规定实施64个投资项目，总价值为1.4万亿坚戈，旨在发展北哈州的农工综合体、工业、运输和物流、旅游业和体育，以及创业活动。

政府总理阿斯哈尔·马明说：“根据国家元首的指示，政府与北哈州州政府一起更新了该州社会经济发展的综合计划。该计划的资金约为2万亿坚戈，其中大部分是私人投资。”

总理表示，吸引私人投资到该州将使新项目的实施，创造高质量的就业机会以及形成该州经济的新结构成为可能。

根据初步估计，综合计划的实施将使制造业和农产品的产量增加1.5倍，确保地区生产总值的增长率达到5.2％。将出现新的增长点。该州的基础设施将得到改善。

总体而言，该州将获得社会经济发展的新动力。将创造2.6万个高质量的工作岗位。

改善居民生活质量将有助于稳定该州的移民进程，并为留住年轻人和专家涌入创造更多条件。教育和医疗保健的积极发展将促进这一点。

因此，政府总理指示国家经济部和北哈州州政府，与有关政府机构一道，确保及时、高质量地执行《综合计划》。

【编译：阿拉依】



