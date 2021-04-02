哈驻捷克大使馆举行关于扩大哈捷贸易和经济合作的在线论坛

哈通社/努尔苏丹/4月2日--哈萨克斯坦驻捷克共和国大使馆与“QazTrade”股份公司4月1日联合组织了一次在线会议，讨论加强哈捷两国之间贸易和经济关系的问题。

哈萨克斯坦外交部投资委员会、哈萨克投资国有公司（KAZAKH INVEST）、捷克共和国“CzechTrade”机构负责人，以及哈萨克斯坦工业和基础设施发展部、哈萨克斯坦能源部、哈萨克斯坦贸易和一体化部部门主管参加了讨论。

自1993年以来，捷克共和国就与我国在各个领域进行了积极的外交、贸易和经济合作。

尽管当前时期困难重重，但哈捷两国仍在努力振兴和保持相互贸易的积极态势。2020年哈萨克斯坦与捷克共和国之间的贸易额为3.527亿美元。相互贸易的主要领域是冶金、机械工程、化学、食品和制造业。

与会者在讲话中介绍了他们实施新的创新和工业项目的计划和方法，以吸引外国投资到哈萨克斯坦。

捷克共和国“CzechTrade”机构负责人彼得·尤里克在发言中分享了在各个领域正在实施的项目，以及两国发展经济关系的潜在机会。

哈萨克斯坦贸易和一体化部和“QazTrade”股份公司发言人介绍了支持国内生产商向捷克共和国出口的各种工具，并讨论了在欧洲国家具有实施潜力的商品。

哈萨克斯坦工基发展部、能源部和哈萨克投资国有公司代表分享了在捷克共和国的技术和投资者参与下可以在我国实施的各种行业中有潜能投资项目的信息。

根据讨论结果，与会者概述了参加论坛的国家机构和组织应采取的具体措施，以增加相互贸易，并吸引外国投资到哈萨克斯坦。

【编译：阿拉依】



