以色列企业有兴趣扩大与哈萨克斯坦的合作

哈通社/努尔苏丹/4月2日--以色列公司计划在哈萨克斯坦的投资项目中使用农工综合体的先进技术。以色列国驻哈萨克斯坦特命全权大使利亚特·维克塞勒曼在与哈萨克投资国有公司董事会主席梅尔赞·尤苏波夫会晤时宣布了这一消息。

会谈中，双方讨论了两国工商界在农工综合体、数字化和创新技术领域的广泛合作问题。

以色列大使在讲话中指出，目前，以色列在实施农业创新解决方案方面处于世界领先地位。以色列企业特别关注哈萨克斯坦农工综合体的密集发展，并打算参与提高该行业的技术效率。

哈萨克投资国有公司董事会主席表示，在COVID-19大流行和全球外国直接投资减少的背景下，哈萨克斯坦政府正在采取积极措施，以支持我国​​的经济增长。

哈萨克投资国有公司作为哈萨克斯坦政府在讨论投资项目的实施前景和条件时的统一谈判代表，准备为两国之间商业活动的增加提供全面支持。以色列-哈萨克斯坦商会主席迈克尔·罗详细介绍了以色列商人在种植蔬菜中使用的先进技术。他还表示，哈萨克斯坦拥有一切必要的资源，可以作为农产品供应商在世界上占据领先地位。

【编译：阿拉依】



