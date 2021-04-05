东帝汶暴雨引发严重洪灾和山体滑坡 联合国全力提供支持

哈通社/帝力/4月5日 —— 据联合国新闻处消息，联合国驻东帝汶国家工作队5日表示，受到热带气旋塞罗哈（Seroja）影响，3月29日到4月4日期间，东帝汶全国多地普降暴雨，引发近年来最为严重的洪水和山体滑坡灾害，其中首都帝力的受灾情况最为严重。

初步数据显示，灾害已造成21人死亡，其中包括六名儿童，另有多人下落不明。全国13个地区中有8个地区的大约1579户、1万零325人受灾，其中76%的受灾人口都居住在首都帝力。

国家工作队表示，4月4日，帝力遭遇严重洪水侵袭，部分地区积水深达两米，房屋、建筑、主要道路和公共基础设施纷纷受灾。东帝汶国家医疗物资储备仓库遭到水淹，包括新冠疫情防控物资在内的许多医疗用品受损或是被水冲走。

此外，位于帝力的两处新冠疫情隔离设施被迫暂时停用并疏散人员，国家医学实验室也一度受到洪水影响，目前东帝汶政府正与联合国及合作伙伴共同努力，确保洪灾不会影响新冠疫情防控工作，同时防止洪灾过后暴发其他传染性疾病。

联合国驻东帝汶协调员特里维迪（Roy Trivedy）表示，联合国各机构与合作伙伴正全力向东帝汶政府和人民提供支持，他说，“我们对于社区，尤其是女性和儿童的处境深感关切，他们往往是受自然灾害影响最为严重的群体。我们将与政府合作，动员一切可能的资源，支持救灾行动。”

粮食署驻东帝汶代表刘大耕表示，“目前的首要任务是继续疏散并转移受灾最严重的人员。”

刘大耕表示， 截至今天，已有大约3000人在帝力各地的11间由政府管理的疏散中心内寻求庇护，目前疏散中心急需食品和烹调用具。“粮食署还为其他联合国机构提供了交通运输支持，以便各机构向灾区运送物资。”