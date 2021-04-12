欧安组织当值主席安·林德对哈萨克斯坦进行正式访问

哈通社/努尔苏丹/4月12日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德12日会见到访的欧安组织当值主席兼瑞典外交大臣安·林德。

部长表示，欧安组织当值主席、瑞典外交大臣安·林德对中亚国家进行的访问框架下，正在对哈萨克斯坦进行正式访问。哈萨克斯坦在军事政治、经济环境和人道主义方面与欧安组织保持着积极合作。哈萨克斯坦通过于2010年12月1、2日在阿斯塔纳举行欧安组织峰会，并通过《阿斯塔纳宣言》为组织工作做出了贡献，明确了欧洲大西洋和欧亚安全共同体的愿景。

同时，哈外长对欧安组织当值主席的有效有力倡议表示了支持。

“哈萨克斯坦完全支持解决旷日持久的冲突和建立信任措施的优先事项，以进一步加强组织的信誉和深化全面合作，促进两性平等与人权，环境安全和反腐败斗争。 ” 特列吾别尔德说。

他还表示，今天的会谈内容涉及到了国际和区域安全议程上的重要问题，包括解决欧安组织地区旷日持久的冲突。

据其介绍，会谈的另一个主题之一是哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫总统在美国、俄罗斯、中国和欧盟之间进行的“三次对话 ” 。

“关于区域安全，我们详细讨论了阿富汗局势，并指出安全威胁和其他挑战需要中亚地区和国际组织的持续支持。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】