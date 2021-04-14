哈萨克斯坦组建引资谈判特别工作组

哈通社/努尔苏丹/4月14日 – 据哈萨克斯坦外交部消息，为切实落实托卡耶夫总统关于改革投资管理体系的任务，决定成立专门负责与投资者进行谈判的特别工作组（Task Force）。

哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德以及阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）主席海拉特·克里姆别托夫​4月14日共同签署了关于成立特别工作组的联合决议。





消息称，特别工作组将隶属于投资指挥部，负责引资谈判的组织实施工作并制定谈判议程，为投资者提供从项目研究、设计到启动实施的全过程伴随服务。





目前已经确定了特别工作组的首批成员，其中包括国家投资公司KAZAKH INVEST和AIFC的专业人员。此外，还将吸收吸收中央和地方政府部门、金融机构、国有企业、国家企业家协会和哈驻外使馆人员参与特别工作组。

特别工作组与投资者共同制定的项目实施方案将提交投资指挥部进行审议。

投资指挥部将负责制定向投资者提供的项目实施条件和优惠政策，并根据2021年1月16日生效的《恢复​经济增长法案》，就与投资者签署战略投资协议做出决策。

【编译：木合塔尔·木拉提】