哈萨克斯坦与克罗地亚政府间政治磋商会议在萨格勒布举行

哈通社/努尔苏丹/4月15日 – 由哈萨克斯坦外交部欧洲司司长提穆尔·苏力坦霍扎带领的外交代表团14日访问萨格勒布。

当天，在萨格勒布召开了哈萨克斯坦与克罗地亚间政治磋商会议。

据外交部新闻中心消息，克罗地亚外交和欧洲事务部副部长佩塔尔·米哈托夫参加了会议。

此外，克罗地亚方面参加会议的还有外交部欧亚大陆和大洋洲司司长杜尼亚·席恰阳，以及区域和经济合作部门的代表。

磋商会议期间，双方就哈萨克斯坦与克罗地亚之间关系的现状和发展前景，以及两国多边领域的合作问题等进行了讨论。

哈方向克方介绍了哈国独立30周年来的主要成就，以及正在开展的一系列政治、经济和社会改革措施。

双方均强调了两国双边关系的蓬勃发展，指出至2020年为止，双边贸易额已经达到了3.3亿美元以上。目前两国已成立了政府间经济合作委员会，并将于今年举行首次会议。

两国已在议会、部门、区域、商业和人文等领域开展了一系列积极的合作，并达成了许多协议。

当前，两国正在就签署农业和旅游业领域的双边合作协议进行准备，还计划千户卫生领域的互助合作方案。

此次磋商会议期间，双方还就在联合国、欧安组织、教科文组织和其他国际组织框架下的合作问题进行了讨论。探讨了关于落实《哈萨克斯坦与欧洲联盟之间加强伙伴关系与合作协定》的相关议题。

哈方提议加强两国在中亚区域信息协调中心框架下打击毒品贩卖的合作。

双方根据会议结果制订了两国间2021~2023年合作合作计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】