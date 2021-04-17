突厥斯坦露天考古文化公园将揭开历史研究的新篇章

哈通社/努尔苏丹/4月17日 – 4月18日，是国际古迹和遗址日。在这一国际性纪念日前夕，中亚国际研究所科研带头人、哈萨克文化研究所顾问、建筑师阿利姆·费祖拉耶夫接受了哈通社记者的采访。

访谈中，正在突厥斯坦古城库勒托别遗迹区域开展的历史古迹挖掘和复原工作，成为了主题。

需要指出，由哈萨克文化研究所主持开展的这项大型古迹研究发掘工作，得到了欧亚集团的资金支持。





记者（以下简称«记»）：您能否首先为我们介绍一下，库勒托别古迹区域古建筑开展的科学复原工作进展情况？

阿利姆·费祖拉耶夫（以下简称«阿»）：开展此次库勒托别古迹区域古建筑复原工作的主要目的，在于向公众展示古老的突厥斯坦城曾经的风貌，令人们了解当时的居民的生活条件、状态和文化，这需要非常复杂的文献、古迹考察研究，是一个严密而复杂的过程。

众所周知，长久以来突厥斯坦古城遗迹区域的绝大部分都没有得到很好地研究。而目前由哈萨克文化研究所推动的考古工作，无疑将对解答许多涉及教育和社会文化方面的问题起到巨大的帮助。

十二至十三世纪古建筑遗迹及其复原图





十四世纪古建筑遗迹及其复原图





记：在这个项目当中您的作用是什么？

阿：我在2020年左右，成为了古建筑保护和复原项目的顾问，并积极参与了相关工作的技术监督过程。项目计划方案中提出的意见，在估计区域东北部分的实际工作中得到了落实。对中世纪甚至更早时代不同的居民建筑、石砖街道等遗迹的挖掘、保护和复原项目中，也采纳了相关的建筑学建议。

记：在对城市遗迹的复原工作当中，是否出现过需要改变技术手段的情况？

阿：没有，相关的保护材料和技术都十分完善。

记：您认为，经过对历史古迹的保护性修复后，这些建筑将能够保持多久的时间？

阿：目前还不存在任何一种技术，能够替代对古建筑开展的周期性维护和修缮工作。因此，目前我们能采取的最佳手段，是设法防止自然因素对建筑的侵蚀，减少其环境的影响。通常会在古迹上方展开一个保护性的屏障（帐篷），不过即使如此也无法100%的保证遗迹不受自然侵蚀。所以对于库勒托别的遗迹而言，需要持续多年的仔细保护和修缮。

记：在对古迹的复原过程中，为了让成果更加«好看»，有时会存在改变古迹原貌的做法，您对这种行为如何看待？

阿：在对库勒托别古迹的保护和修复过程中，通过参照一系列历史文献和记录，以及考古学证据，尽可能最大限度的按照尊重历史原貌的原则进行了工作。确保«修旧如旧»是这项工作的首要目标。保护性复原工作采用的结构和技术都是可逆的，也就是说，当有需要对原有遗迹开展研究时，相应的保护层复原结构是可以在不影响遗迹完整程度的情况下轻易拆除的。

记：项目开展的区域与被列入联合国教科文组织世界遗产名录的著名遗迹——亚萨维陵寝相邻，因此相关工作过程中被要求遵守许多国际协定规则，这方面开展了哪些工作？

阿：正因为遗迹区域完全处在亚萨维陵寝的范围当中，因此对哈萨克文化研究所的工作提出了更高的眼球。所有的工作都严格遵守了1972年《关于保护世界文化和自然遗产的公约》的规定以及执行该公约的业务准则。1964年的《威尼斯宪章》、1990年的《 ICOMOS考古遗产保护和管理宪章》遗迹2017年的公共考古遗址管理分册等，也是需要遵守的协议。这些文件基于以下原则：妥善处理将文物转变为历史和文化古迹的整体过程，保障对文物真实性的特殊反映。

记：您如何评价突厥斯坦市正在建设中的«库勒托别居民区»露天考古文化园项目的潜力？

阿：该项目可以说潜力巨大，实际上，它将成为中亚最专业的考古学文化公园致以。我相信，这个项目将成为向本地居民以及外来游客，全景化展示这座城市和这个国家历史的生动景观，并对历史文化遗产的管理和保护、对城市和区域经济文化发展等做出巨大的贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】