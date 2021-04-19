比利·简·金杯网球赛：哈萨克斯坦队战胜阿根廷

哈通社/努尔苏丹/4月19日 —— 据olympic.kz消息，哈萨克斯坦女子网球队4月16-17日在阿根廷科尔多瓦市举行的比利·简·金杯（原联合会杯）网球赛世界组附加赛中战胜阿根廷队，成功获得世界组预选赛参赛资格。

首个比赛日，哈萨克斯坦名将尤利娅·普婷塞娃以2:6/6:4/6:0的比分战胜阿根廷选手娜迪亚·波多偌斯卡，而哈萨克斯坦网球“一姐”叶列娜·热巴金娜以4:6/6:3/0:6的比分不敌阿根廷选手玛丽亚·卢尔德斯·卡尔。

第二个比赛日，热巴金娜轻松战胜波多偌斯卡，而普婷塞娃因伤被迫退赛。

经过两天的单打比赛结果，双方以2:2的总比分打平。因此，第五场双打比赛将决定双方的胜负。

双打比赛中，哈萨克斯坦组合雅罗斯拉娃·舍夫多娃/安娜·达尼丽娜以6:0/7:5的比分战胜对手。最终，哈萨克斯坦队以3:2的总比分战胜阿根廷，获得世界组预选赛参赛资格。

据悉，比利·简·金杯是世界最重要的国家女子网球团体赛事，原名联合会杯，创立于1963年，以庆祝国际网球联合会成立50周年。为了致敬比利·简·金，以表彰她多年来为世界网球运动发展所做出的努力，以及为存进网球界性别平等所做的贡献，该赛事于2020年更名为比利·简·金杯。

【编译：小穆】