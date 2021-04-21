首任总统纳扎尔巴耶夫在博鳌亚洲论坛年会发表致辞

哈通社/努尔苏丹/4月21日 -- 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫4月20日在主题为世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音»的博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上发表视频致辞。

纳扎尔巴耶夫在致辞中表示，博鳌亚洲论坛成立20年来，影响力日益扩大，已经成为讨论亚洲乃至全球重大问题的重要国际平台。

首任总统指出，新冠肺炎大流行给世界带来深刻变化，也给国际社会带来一系列政治、经济、社会和人文领域的严峻挑战。与此同时，危机也让人类能够重新审视当前形势，作出重要决定。新冠肺炎大流行展示了国家在困难时期的重要作用，由于当局采取有效措施，许多国家得以避免出现最坏局面。应当看到，我们的地球还相当脆弱，需要加以珍惜和保护。疫情条件下，全球化进程被迫放缓，国家和人民之间的交往明显减少，人们之间的不信任与日俱增，这些都对全球经济和政治产生了负面影响。我们看到，全球范围内保护主义情绪不断上升，各国出于政治动机作出重大决定，对国际经济关系产生深远影响。我们不应该让世界继续深陷在自私自利和单边主义的漩涡之中。

纳扎尔巴耶夫表示，各国必须本着平等和负责任的伙伴关系精神，制定新的国际合作准则，其基础是各国相互尊重彼此的文化、社会和政治传统、经济特点和价值观。新冠肺炎大流行雄辩地证明，各国必须在«竞争的世界»和«合作的世界»之间作出选择。如果没有抗疫国际合作，个别国家的抗疫成功不会带来预期效果。对于人类来说，当务之急是推动疫苗生产商和各国政府之间开展合作，以解决在全球范围内大规模接种疫苗的问题，一味的竞争和政治化只能适得其反。

纳扎尔巴耶夫指出，2013年，中国国家主席习近平正是在哈萨克斯坦首都提出«一带一路»倡议，为哈萨克斯坦打开了新的«机遇窗口»。今天，连接亚洲和欧洲、北方和南方、太平洋和大西洋、印度洋的最短运输通道都经过哈萨克斯坦。过境哈萨克斯坦的国际运输线路达到11条，包括全长2700公里的«双西公路»等6条跨境公路线路，以及通往波斯湾和东南亚的5条跨境铁路线路。这些线路将哈萨克斯坦变成极具竞争力的过境运输枢纽，能够在两周时间内将来自亚洲任何地方的货物运送到北欧城市。即使在疫情严重的2020年，过境哈萨克斯坦开行的中欧铁路集装箱班列数量仍大幅增长超过60%。

首任总统最后强调指出，过去几年的实践充分证明，«一带一路»倡议对于推进国际合作和全球化理念具有强大的生命力和重要性。

博鳌亚洲论坛或称亚洲论坛、亚洲博鳌论坛，由25个亚洲国家和澳大利亚发起，于2001年2月27日在位于中国海南省琼海市的万泉河入海口的博鳌镇召开大会后宣布成立，成立之时通过了《宣言》及《章程指导原则》等纲领性文件。博鳌亚洲论坛2021年会于4月18日至21日在海南博鳌召开，本届年会以«世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音»为主题展开广泛讨论。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



