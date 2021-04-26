哈萨克斯坦驻华大使出席上合博览会

哈通社/努尔苏丹/4月26日—— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫4月25日至26日出席了2021上海合作组织国际投资贸易博览会暨上海合作组织地方经贸合作青岛论坛。

消息称，上合组织国家驻华外交使团和国家公司代表、上合组织秘书长诺罗夫、中国外交部副部长乐玉成以及中国大型公司的代表参加了由青岛市人民政府组织的本次活动。

据了解，举行论坛的主要目的是展示上合组织国家在本组织的框架下扩大经贸和投资合作的机遇和前景。

哈萨克斯坦大使在“国际新形势下加强多双边地方经贸合作，促进更高水平对外开放”会议上发表主旨演讲时分享了上合组织国家在该领域进一步发展和加强协作的看法，同时也向与会者讲述了哈萨克斯坦过境运输和投资机遇。

论坛框架下外交使团的代表了解了位于胶州市的中国—上海合作组织地方经贸合作示范区的建设进程和发展规划。

哈萨克投资国有公司和中国—上海合作组织地方经贸合作示范区签署了谅解备忘录和阿克套与青岛市建立合作意向书。

论坛框架下举行了上海合作组织国际投资贸易博览会，哈萨克斯坦驻华大使馆和国有公司共同组织设计的国家馆亮相博览会。参观者有机会了解哈萨克斯坦的经贸、投资和旅游潜力，以及哈萨克斯坦出口到中国的农产品样品。在博览会上展示了哈萨克斯坦葵花籽油、糖果、蜂蜜、面粉、通心粉制品、果汁和骆驼奶粉。



