联合国森林论坛：森林保护“成败在此一举”

哈通社/努尔苏丹/4月27日 —— 据联合国新闻处消息，联合国常务副秘书长阿米娜·默罕默德26日在联合国森林论坛开幕式上表示，森林是重塑人类与自然关系的“核心”，她强调，森林“对于气候抵御能力，以及可持续发展和复苏至关重要”，而当前，森林保护正面临着“成败在此一举”的关键时刻。

阿米娜·默罕默德表示，健康的森林对于保护地球环境、淡水资源和生物多样性发挥着关键作用，不能充分地保护好森林将对抑制温室气体排放带来不利影响。森林的可持续管理工作必须获得充足的资金保障，对于有责任在森林保护和可持续农业方面采取更多行动的国家，应减缓其债务负担，她强调，任何在环境保护领域的投入都是完全值得的。

“大范围的全球危机”

联合国大会第75届会议主席博兹克尔表示，目前，世界正面临着“大范围的全球危机”，这些危机与自然环境的健康和可持续发展密切相连，在这一情况下，本次论坛的召开“正当其时”。

博兹克尔表示，人类对于自然环境的侵占已经产生了严重影响，物种灭绝比例大幅上升，比基准比例高出100乃至1000倍，与此同时，全球变暖不断加剧，2016-2020年是有记录以来最为炎热的五年，新冠疫情的暴发更是再次突显出人类健康与环境健康之间的联系，“显然，世界正在告诉我我们，我们与自然的关系出现了问题。”

博兹克尔表示，“不幸的是，作为一个社会，我们往往只关注表面现象，却忽视了造成这些现象的根本原因，地球所发出的信号，我们已经忽视了太久。希望这场论坛能够帮助改变这种状况。”

加强政治推动力

博兹克尔表示，他将在今年5月20日就疫情后复苏与应对沙漠化、土地退化和干旱问题举行一场高级别对话，以便呼吁各方充分利用疫情后复苏的契机，推进土地恢复、再生性农业、可再生能源以及能源效率等领域的发展项目和就业创造，同时增加对可持续土地管理的投资。

博兹克尔表示，“在全球从抗击沙漠化十年向生态环境恢复十年迈进之际，各国应抓住机遇，再次致力于建设一个更加公平的未来，让所有人都能从人与自然的和谐相处中获益。”

投资森林就是投资未来

联合国粮农组织总干事屈冬玉在发言中介绍了森林、生态多样性和物种恢复领域的最新研究成果，他表示，栖息地保护和健康农业的开展是未来的发展方向，同时还强调了土著人社区在森林保存和维护方面所发挥的“首要”作用。

屈冬玉表示，“投资森林就是投资我们的未来。我们必须加强全球努力，保护和恢复森林，为依赖森林获得生计的社区提供支持。只有这样，才能共同实现一个更加公正、平等和可持续的世界。”

全球森林目标报告

今天的论坛同时还发布了2021年全球森林目标报告，对联合国2030年森林战略计划的实施状况进行了评估。报告显示，虽然全球在增加森林面积、植树造林和森林恢复方面取得了一些进展，但自然环境的不断恶化正对这些来之不易的成果造成威胁。