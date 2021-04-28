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    07:30, 28 四月 2021 | GMT +6

    克孜勒奥尔达州计划扩大鱼类养殖业规模

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    哈通社/努尔苏丹/4月28日 -- 据生态、地质和自然资源部新闻中心消息，克孜勒奥尔达州通过了一项发展区域渔业的方案。根据该计划，该地区的渔业养殖产量将达到1.6万吨。
    该地区有11家鱼类加工厂，年生产能力达7万吨。加工厂的生产能力有助于该区域渔业的发展，并将大幅增加产量。

    根据《哈萨克斯坦渔业发展方案》，计划将哈萨克斯坦渔业养殖产量增加到27万吨，其中克孜勒奥尔达州将达到1.6万吨。

    据渔业委员会主席纳里曼·朱尼索夫介绍，为了实现既定目标，除在该地区适合养鱼的水库进行养殖外，他还提议将养鱼业与农业结合起来，利用稻田养鱼。

    纳里曼·朱尼索夫 表示，考虑到克孜勒奥尔达州、咸海地区的自然和气候因素，以及在稻田中养鱼的可能性，该地区每年能够养殖鱼类2.5万吨。

    因此，该州计划将鱼类出口翻一番，经济鱼类产量提高一倍，将创造500多个新的就业岗位。该地区将创建16个网箱养鱼场，12个商业鱼塘养鱼场，3个封闭供水系统将投入运行，湖泊养殖的数量将增加到55个。

    计划启动实施9个金额60亿坚戈的区域水产养殖投资项目。其中，新建3家产能达7000吨/年的鱼类加工厂，总成本9亿坚戈，并扩建鱼类深加工综合体。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    农业 克孜勒奥尔达 渔业 黄金储备
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