哈俄政府总理在喀山会晤 签署一系列合作文件

哈通社/努尔苏丹/4月29日 – 在对俄罗斯喀山进行的工作访问框架下，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明与俄罗斯政府总理米哈伊尔·米舒斯京举行了双边会晤。

据总理官网消息，哈俄两国政府代表团在会晤中，就经济贸易、物流交通、能源、地质、工业、农工综合体、跨界河流水资源利用和保护等领域的双边务实合作的进一步发展问题进行了讨论。

双方还就欧亚经济联盟框架下的重点合作议题深入交换了意见。

会谈中，如何消除COVID-19国际大流行对两国经济的不利影响，成为了双方讨论的焦点。

在两国总理的见证下，根据会议讨论结果，双方签署了下列文件：

·哈萨克斯坦与俄罗斯政府间2021至2025年经济合作综合方案

·哈萨克地质公司与俄罗斯地质公司间在哈萨克斯坦共和国、俄罗斯联邦及其他国家领土内矿产地质勘探领域合作协定

·就在哈萨克斯坦境内开发和勘探碳氢化合物沉积联合项目的合作意向书

·在哈萨克斯坦共和国生产丁二烯及其衍生物»项目的路线图

·丁二烯项目管理问题的协议

·KIDF Management company公司、俄罗斯直接投资基金和Mubadala Investment Company公司之间的相互谅解备忘录

·关于建立初级固体矿产公司的欧亚交流备忘录

根据此前报道，政府总理阿斯哈尔·马明访问喀山期间，将出席欧亚政府间理事会会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】