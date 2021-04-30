独联体青年事务理事会会议在塔什干召开

哈通社/塔什干/4月30日--据哈萨克斯坦新闻和社会发展部消息，独联体成员国青年事务理事会会议在塔什干召开。

哈萨克斯坦新闻和社会发展部副部长阿斯哈特·沃拉洛夫和哈萨克斯坦青年大会执行主任出席会议，并介绍了哈萨克斯坦代表团。

会议讨论了独联体成员国在执行联合国可持续发展目标和 «独联体青年首都»国家间计划的执行，以及独联体成员国之间的合作问题。同时，就大流行期间组织青年活动问题交换了经验。

哈萨克斯坦新闻和社会发展部副部长沃拉洛夫谈到了在实施独联体进一步发展概念的主要行动计划框架内实施2021年新的联合项目的建议。这些措施旨在扩大和加强青年政策领域的国际和区域间合作。

同时，他还指出了在大流行期间发展独联体成员国的青年公共协会和组织的有效互动形式问题。

应当指出，哈萨克斯坦一直在成功地协助独立国家联合体30周年相关活动的执行。

根据会议结果，与会者就继续执行议程上的计划达成了共识，并呼吁独联体成员国的青年组织加强合作，以执行独联体方案。

独联体成员国青年事务委员会的主要任务是政府机构和公共协会的互动，双边和多边联合青年项目的实施。

独联体成员国青年事务委员会的9个成员国包括：阿塞拜疆，亚美尼亚，白俄罗斯，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，俄罗斯，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦和摩尔多瓦。

【编译：阿依波塔】