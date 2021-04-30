欧洲新增病例减少 法、德等国逐步放宽防疫措施

哈通社/努尔苏丹/4月30日 —— 据中新社消息，欧洲多国过去两周的单日新增冠病确诊病例都有所减少，促使一些政府如法国、德国等逐步放宽防疫措施。

法国总理卡斯泰当地时间28日透露，法国政府考虑逐步结束卫生紧急状态，并计划推出健康通行证，方便民众外出旅行。

在当天的记者会上，卡斯泰指出，29日会向议会提交有关结束卫生紧急状态的法案，准许政府自6月2日至10月31日实施“过渡措施”，逐步结束卫生紧急状态。

他说，该法案准许政府继续有权采取管制措施，包括关闭商店、限制出行等。如果法国疫情反弹，该法案也授权政府采取紧急措施应对。

他同时表示，官方计划推出的健康通行证，将为持有者的冠状病毒检测结果、接种疫苗情况等提供证明，以表明持有者并非病毒携带者。法国议会近期会审议该通行证是否可用于参加各种活动。

此外，德国至今已有24.7%的人口接种一剂冠病疫苗。德国司法部长兰布雷希特指出，政府会尽快推出相关法案，让已接种疫苗的群体获得更多的自由。

根据德国政府相关法案，今后已接种两剂疫苗的人，以及已痊愈的患者在进入购物中心和理发店等场所时，无须再出示冠病检测为阴性的报告。这类群体从国外入境德国时，也不必隔离。

德国政府拟将“痊愈者”定义为此前曾感染冠病，但已有至少28天未检出阳性的人士。这些人被认为对冠病有足够的免疫力，可享有不少于六个月的“豁免”资格。

报道指出，欧洲至今累计超过5000万起新冠肺炎确诊病例，占全球病例数的约三分之一。过去一周的新增病例，则占全球新增病例的24%。