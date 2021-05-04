哈通社/布鲁塞尔/5月4日 -- 欧盟委员会建议成员国从下个月起放宽旅游限制，让完成接种冠病疫苗且来自低风险地区的外国旅客入境欧盟国家。符合条件的外国旅客不久后在入境德国时也无须接受隔离。

为了赶在夏季提振旅游业，欧盟建议允许完成疫苗接种的外国旅客，以及来自低风险地区的外国人进入欧盟地区旅游。不过旅客必须接种受欧盟承认和批准的疫苗，也就是辉瑞疫苗、莫德纳疫苗，阿斯利康疫苗和强生疫苗。即使完成疫苗接种，这些外国人进入欧盟地区时，仍需要接受检测或隔离。为预防新型变种病毒的输入，欧盟成员国可以启动{紧急暂停措施}。

欧盟委员会发言人杨兹说：«这将允许欧盟成员国迅速反应并暂时限制来自高风险地区的旅客入境，直到该地区采取适当的卫生措施。»

德国接下来也同样放宽旅游限制，完成冠病疫苗接种的旅客无须出示冠病检测阴性结果就可以入境，也不用接受隔离，来自高风险地区的旅客则除外。英国则计划在这个月17日松绑部分旅游限制。

英国首相约翰逊说：«我不认为国人希望看到大量的疾病涌入，我也不想那样，所以我们要非常严格和小心地开放边境。»

目前从高风险地区入境英国的旅客仍需隔离十天。