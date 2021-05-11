普华永道发布哈可再生能源市场研究报告

哈通社/努尔苏丹/5月11日 -- 普华永道公司近日发布《哈萨克斯坦可再生能源市场：潜力、挑战和前景》报告。

《报告》指出，哈萨克斯坦致力于提高可再生能源和可替代能源在国家能源结构中的占比，计划2020年可再生能源发电占比达到3%，2030年达到10%，2050年达到50%。2011年以来，哈境内可再生能源项目从23个增加到111个。哈政府出台相关法律、提供保障性购电政策和«绿色电价»，制定《绿色经济转型构想》等战略规划，是哈可再生能源快速发展的主要驱动力。

哈发展可再生能源条件优越，但各地区自然禀赋差异较大。例如，电力需求量较大的南部地区重点发展太阳能发电，其建设和运营成本相对较低。投资是促进可再生能源发展的另一重要因素。目前，哈可再生能源项目的投资者主要包括开发性金融机构和外国公司。

哈发展可再生能源的不利因素包括：现行法律不能满足可再生能源快速发展的要求；投资风险（包括汇率风险）；装机容量有限；电价缺乏竞争力；小型电站发展相对落后；接入国家统一电网存在障碍等。

在缺乏有效可及的储能方案条件下，可再生能源尚难与传统能源展开竞争。可再生能源在部分国家已经能够比肩传统能源，但传统能源对于确保国家能源系统稳定仍然不可或缺。与传统能源相比，可再生能源如果离开国家支持，在电价上缺乏竞争力。为确保国家能源系统长期稳定运行，有必要提高传统能源电价水平。在电价市场化条件下，可再生能源完全有可能向竞争环境过渡。不论发电来源如何，国家都应当采取措施提高电价水平。

2011-2020年，全球可再生能源装机容量年增长率为8%，可再生能源在全球电力装机容量中的占比由25%增至37%。随着传统能源监管趋紧，«绿色投资者»更加关注企业非经济指标。可再生能源是传统能源的替代方案，特别是在技术进步背景下，可再生能源电站建设成本迅速降低。要实现《巴黎协定》目标，向可替代能源过渡的速度还应进一步加快。国际可再生能源机构（IRENA）预测，为实现2050年《巴黎协定》目标，全球可再生能源装机容量要达到目前的10倍。哈于2016年批准《巴黎协定》，承诺到2030年将温室气体排放减少15%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】