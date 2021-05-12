哈萨克斯坦是全球移动互联网费用最低的国家之一

哈通社/努尔苏丹/5月12日 -- 哈萨克斯坦6-74岁人口的互联网渗透率已经从5年前的76.8%升至88.2%。

2020年，新冠肺炎疫情进一步加快全球互联网化进程。哈萨克斯坦国土广袤，人口分散，移动互联网成为最为普及和重要的互联网接入方式。截至2021年4月1日，哈手机上网用户已达1610万人，较上年增长8%，较5年前增长45.9%。

尽管需要覆盖广袤国土，哈萨克斯坦仍是全球移动互联网费用最低的国家之一。

根据日前公布的全球互联网可及性指数（Internet Accessibility Index），哈萨克斯坦1G流量费用为0.9美元，在全球移动互联网费用最便宜国家排名中位列第5位。

排在前4位的国家依次为印度（0.4美元）、以色列（0.6美元）、俄罗斯（0.7美元）和斯里兰卡（0.8美元）。

许多发达国家的单位流量费用超过9-10美元。

除此之外，哈萨克斯坦拥有中亚地区最先进的移动通信技术，优质的光纤通信网、发达的移动通信基础设施和稳定的宽带接入让移动服务商和运营商能够为用户提供更为廉价的流量套餐。

2020年，哈信息通信领域固定资产投资达到1409亿坚戈，同比增长37.2%。2021年一季度，信息通信领域投资大幅增长63.2%。

【编译：木合塔尔·木拉提】