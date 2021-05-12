中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:33, 12 五月 2021 | GMT +6

    政府总理：哈国经济已恢复增长

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明表示，2021年前四个月的统计结果显示，哈萨克斯坦国民经济已经开始恢复增长。

    总理在12日召开的政府例行工作会议上表示，通过有效的经济扶持政策，哈萨克斯坦国民经济已经恢复增长态势，商品生产和服务业增幅稳定。

    总理指出，统计结果显示前四个月我国国内生产总值增长率达0.7%。经济各领域均明显体现出了良好的恢复态势，其中非原材料领域为经济的恢复贡献最大。

    «今年前四个月中加工制造业的增幅达到了7.7%，是最近10年内的最高水平。»阿斯哈尔·马明说。

    政府总理强调称，增长率最高的是机械工程-20.6％，其中汽车制造业-25.4％，铁路机车制造-49.7％，电气设备-10.2％，计算机、电子和光学设备-52.3％。

    此外，化工业、轻工业（特别是服装行业）、制药业、冶金业等均有高速增长。

    在建筑业领域，建筑材料生产的增幅达到了26.5%，新交付的建筑面积也有大幅增加。

    总理指出，哈国农业领域同比增长了3%。由于行业吸引力的增加，农业和粮食生产等领域的固定资产投资增长了50％以上。

    在不计入采矿业的前提下，哈萨克斯坦国民经济中的固定资产投资增长了32.3％。

    阿斯哈尔·马明还表示，经济增长的最重要因素之一是服务业的积极发展。

    他指出，在报告期内哈国贸易、通讯、房地产、金融和保险服务均表现出了大幅的增长态势。

    总体上，哈国经济已经恢复了稳定增长。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 政府 统计 经济 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!