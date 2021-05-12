政府总理：哈国经济已恢复增长

哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明表示，2021年前四个月的统计结果显示，哈萨克斯坦国民经济已经开始恢复增长。

总理在12日召开的政府例行工作会议上表示，通过有效的经济扶持政策，哈萨克斯坦国民经济已经恢复增长态势，商品生产和服务业增幅稳定。

总理指出，统计结果显示前四个月我国国内生产总值增长率达0.7%。经济各领域均明显体现出了良好的恢复态势，其中非原材料领域为经济的恢复贡献最大。

«今年前四个月中加工制造业的增幅达到了7.7%，是最近10年内的最高水平。»阿斯哈尔·马明说。

政府总理强调称，增长率最高的是机械工程-20.6％，其中汽车制造业-25.4％，铁路机车制造-49.7％，电气设备-10.2％，计算机、电子和光学设备-52.3％。

此外，化工业、轻工业（特别是服装行业）、制药业、冶金业等均有高速增长。

在建筑业领域，建筑材料生产的增幅达到了26.5%，新交付的建筑面积也有大幅增加。

总理指出，哈国农业领域同比增长了3%。由于行业吸引力的增加，农业和粮食生产等领域的固定资产投资增长了50％以上。

在不计入采矿业的前提下，哈萨克斯坦国民经济中的固定资产投资增长了32.3％。

阿斯哈尔·马明还表示，经济增长的最重要因素之一是服务业的积极发展。

他指出，在报告期内哈国贸易、通讯、房地产、金融和保险服务均表现出了大幅的增长态势。

总体上，哈国经济已经恢复了稳定增长。

【编译：木合塔尔·木拉提】