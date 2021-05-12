托卡耶夫总统同日本首相菅义伟通电话

哈通社/努尔苏丹/5月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日晚同日本首相菅义伟通电话。

因两国元首举行首次电话交谈，托卡耶夫总统祝贺菅义伟当选日本首相，并祝愿其工作顺利。

此外，哈萨克斯坦总统就今年举行的夏季奥运会，向日本人民致以诚挚的问候，并相信该大型体育活动将成为人类战胜新冠疫情的盛典。

托卡耶夫总统就日本政府对哈萨克斯坦抗疫工作的支持和提供的援助物资表示了感谢。此外，他还就哈萨克斯坦采取的抗疫措施和全面疫苗接种工作进展进行介绍。总统指出，哈萨克斯坦成功研发出了QazVac国产新冠疫苗。

会谈中，双方就哈日双边合作关系现状和发展前景进行了讨论。

托卡耶夫表示，日本是哈萨克斯坦主要投资国家，也是在亚洲的重要战略合作伙伴之一。目前，共有50多家日资企业在哈萨克斯坦境内运营。

哈萨克斯坦总统认为，在世界局势变化之际，有必要将双边合作提高到新的水平。为此，托卡耶夫总统提议在农业、地质勘探、数字和人工智能等领域制定新的经济合作规划。总统强调，两国在实现碳中和目标有着共同立场，因此在绿色能源发展领域有着巨大的合作潜力。

哈萨克斯坦总统指出，为了就上述一系列问题进行深入讨论，将近期派出政府副总理为首的代表团访问日本。

日本首相证实了进一步扩大与哈萨克斯坦之间的战略合作伙伴关系意愿，并表示将为哈方代表团访日提供支持。

“2022年是哈萨克斯坦与日本建立外交关系第30周年。这应是在双边关系中取得具体成果的重要阶段。” 菅义伟说。

菅义伟首相指出，哈萨克斯坦是中亚领头国家。相比其他国家，在这里的日本企业数量较多。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦与日本之间的合作将成为区域，其中«中亚-日本»对话的动力。

会谈中，两国元首还就国际热点问题深入交换了意见。日本首相谈及对北亚和东南亚局势的看法。

根据会谈结果，双方就在多边关系的所有领域继续开展互信对话和磋商问题达成了共识。

最后，托卡耶夫总统邀请日本首相在合适的时间对哈萨克斯坦进行访问。

【编译：小穆】