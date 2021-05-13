托卡耶夫总统与多国元首通电话

哈通社/努尔苏丹/5月13日—总统哈斯穆卓-玛尔特•托卡耶夫日前同多个国家元首举行电话会谈。

据总统府新闻消息，托卡耶夫总统与阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦五国总统通电话，向他们致以了开斋节节日祝贺，并祝愿各国人民幸福与安康。

与吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫的谈话中，双方就哈吉战略伙伴关系的发展问题进行讨论，并讨论了扎帕罗夫于今年3月2-3日对哈进行国事访问期间达成的协议的执行情况。

同时，双方同意在确保中亚和平与稳定方面继续密切合作，吉总统扎帕罗夫感谢哈萨克斯坦向吉国提供的人道主义援助。

与塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙的谈话中，双方就托卡耶夫总统即将对塔吉克斯坦进行的正式访问行程等问题进行讨论。双方认为，在杜尚别举行的会谈将进一步扩大哈塔之间的合作规模，并确定加强区域合作的新方向。

与土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫的谈话中，双方就两国合作前景进行讨论，两国总统重申了将哈土多方面合作关系提升到新的水平，别尔德穆哈梅多夫表示托卡耶夫总统的即将到访也将对此提供新的动力。

与乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的谈话中，双方就两国政府间关系以及在经贸、投资、文化和人道主义领域的合作发展进行了讨论，同时还就中亚和阿富汗局势交换了意见。

两国总统表示，建立在友谊、睦邻和战略伙伴关系基础上的两国关系处于高水平。

托卡耶夫总统邀请米尔济约耶夫于今年前来哈萨克斯坦进行访问。

与阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫的谈话中，双方就增加两国在贸易和经济领域的联合项目方面采取措施达成共识。双方表示，应最大限度地发挥潜力以推动哈阿两国各个领域的合作关系。

此外，托卡耶夫感谢阿塞拜疆方面在突厥理事会框架内对哈萨克斯坦提出的倡议给予的支持。

【编译：达娜】