哈通社/努尔苏丹/5月14日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦提供的人道主义援助物资已运抵印度。

根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示和两国之间的战略伙伴关系的基础上，哈萨克斯坦政府向印度提供了应对COVID-19大流行严峻形势的人道主义援助。

搭载援助物资的第一架哈萨克斯坦飞机14日早上飞抵新德里英迪拉·甘地国际机场。第二架飞机则晚几个小时抵达。

消息称，援助物资包括防护口罩、呼吸器和呼吸机等医疗设备。

哈萨克斯坦驻印度大使努尔兰·扎勒哈斯巴耶夫和印度外交部欧亚司司长班达鲁·威尔逊巴布出席人道主义援助物资的交付仪式。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫于5月4日就印度新冠疫情致信该国总理纳伦德拉·莫迪。

托卡耶夫总统在信中表示，印度正在遭遇的COVID-19疫情，牵动着全体哈萨克斯坦人民的心，在这样的艰难时刻，哈萨克斯坦愿意与印度开展合作防疫，在牢固国家友谊和相互协作的基础上为印度提供支援。

5月7日，总统向政府下达了关于向印度提供人道主义援助指示。

2020年，印度向哈萨克斯坦提供了抗疫药品。

【编译：阿依波塔】