哈萨克斯坦和韩国议会议长举行在线会晤 讨论两国各领域合作

哈通社/努尔苏丹/5月14日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格玛图林14日于大韩民国国会议长朴炳锡举行了会晤。

因新冠全球大流行的原因，此次会晤以线上模式举行。会晤期间，两国议长就哈韩之间各领域合作，特别是议会间合作的发展问题等深入交换了意见。

双方还就哈萨克斯坦正在推动的政治改革进程进行了广泛的交流。

尼格玛图林强调指出，韩国是哈萨克斯坦在东亚地区的重要战略伙伴之一，建交29年来，哈韩双方在政治、经贸等领域的合作取得了长足的发展，建立了稳定互信的外交互动。

哈萨克斯坦马吉利斯议长着重指出，在这一进程当中，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫居功至伟。

现任总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫承袭了首任总统的外交方针，哈韩两国关系也因此得到了持续稳定的发展。

韩国国会议长朴炳锡则指出，哈萨克斯坦作为坚持自身发展道路并获得巨大成功的范例国家在国际社会上享有高度威望，韩国与哈萨克斯坦之间一直保持着高水平的双边合作。

他强调，今后双方应继续保持传统的友好关系，积极推动组织各级会晤和合作事宜。

双方均同意，此类会议有助于哈萨克斯坦和韩国之间发展互信与伙伴关系。





【编译：木合塔尔·木拉提】