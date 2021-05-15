国际家庭日关注“家庭与新技术”

哈通社/努尔苏丹/5月15日 -- 每年的5月15日是国际家庭日。今年的纪念主题是«家庭与新技术»，探讨新技术对家庭福祉的影响。

世界正在发生的一些大趋势极大地改变了世界，包括新技术、人口变化、快速的城市化和移民趋势，以及气候变化。

持续蔓延的2019冠状病毒病大流行表明了数字技术对工作、教育和通信的重要性。这场大流行病加速了已经在社会和工作中发生的技术变革，包括数字平台的广泛使用和云计算等相关技术创新，以及大数据和算法的使用。

为筹备2024年国际家庭年三十周年 (IYF+30) ，联合国力图提高人们对这些大趋势的认识，并采取面向家庭的政策来解决其影响。

纪念活动

联合国经济和社会事务部今天举行了国际家庭日纪念活动。

这次活动上推出了一份研究论文，题为《技术使用和家庭：对工作-家庭平衡和育儿教育的影响》，着重讨论了数字技术对处于不同阶段的儿童和父母以及子女培养本身造成的影响。它分析了各种新技术对家庭多方面的影响，包括平等和获取问题、隐私和在线安全，以及数字素养，重点是父母如何在工作与家庭之间实现平衡，以及进行育儿教育。

家庭的变化趋势

根据联合国的一份报告，自1994年国际家庭年以来，世界各地的家庭正在发生变化。

随着单亲家庭增加，家庭的规模逐渐缩小。目前，有65%的家庭为一对伴侣与子女一起生活，或一对伴侣与子女和大家庭成员，如祖父母，一起生活。大家庭减少，单亲家庭增加，社会保障问题成了人们关注的焦点。

1995年，89%的国家提供产假，到2015年，96%的国家提供带薪产假，55 个国家延长了带薪产假的期限。

从全球来看，家庭中仍然存在着性别不平等，只有57%的15-49岁已婚或同居妇女能够就性关系以及避孕药具和性保健服务的使用作出决定。

许多家庭无家可归情况正在增多。例如，在一些欧洲国家，无家可归家庭一直占无家可归人口总数的20%以上。