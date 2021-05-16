二季度哈萨克斯坦经济活跃度有望进一步恢复

哈通社/努尔苏丹/5月16日 -- 哈萨克斯坦央行表示，2021年一季度，哈实体经济商业活动指数正在逐步恢复。

哈央行对企业进行的问卷调查结果显示，一季度，实体经济部门对制成品需求显著增长，采购经理指数从49.3升至55.4。其中，服务业采购经理指数升至53.8，制造业采购经理指数达到56.8。由于生产规模缩减，产出指数由49.4跌至40.5。预计二季度实体经济部门将出现季节性增长，产出指数约为54.8。实体经济复苏的主要原因是制成品需求回暖、销售利润率提高、投资活跃度小幅增长，以及汇率负面影响下降。随着经济逐步复苏，制成品和服务供不应求，并导致制成品价格持续上涨。

据哈央行统计，2021年一季度，16.9%的受访企业向银行申请贷款，16.1%的受访企业已经获得贷款（占申请贷款企业总数95.3%）。81.7%的企业将贷款用于补充流动资金，购买原材料、半成品等。33.9%的受访企业认为，经济困难是企业经营的主要障碍；其他制约因素包括市场竞争（占受访企业29.7%）、寻找买家（23.3%）、税负较高（23.2%）、人才紧缺（17.2%）等。

综合领先指标（CLI）是对企业调查结果的综合评估，反映实体经济活跃度复苏情况。目前，哈综合领先指标已达到100，预计二季度经济活跃度将进一步升高，综合领先指标将升至100.4。

【编译：木合塔尔·木拉提】