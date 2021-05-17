多个国家元首和组织领导人向托卡耶夫总统致以了生日祝福

哈通社/努尔苏丹/5月17日-- 今天是哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的生日。因此，世界多个国家元首和议会、政府、国际组织和外交使团，以及商业机构领导人纷纷致电致信，向托卡耶夫总统致以了生日祝福。

据总统府新闻局消息，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席瓦莲京娜·马特维延科致电，向托卡耶夫总统致以了生日祝贺。

此外，中国国家主席习近平，意大利总统塞尔焦·马塔雷拉、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科，土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基，亚美尼亚代理总理尼科尔·帕希尼扬，俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯汀和，俄罗斯联邦会议国家杜马主席维亚切斯拉夫•沃洛金，俄罗斯鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫，独联体执行委员会主席谢尔盖•列别杰夫，欧亚经济委员会执委会主席米哈伊尔·米亚斯尼科维奇，集体安全条约组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎西，合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫，经济合作组织（经合组织）秘书长长哈迪•苏莱曼普尔，联合国日内瓦办事处总干事塔蒂亚娜•瓦罗瓦娅等致信表示了祝贺。

【编译：阿依波塔】