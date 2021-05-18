哈萨克斯坦对耕作机械设备的需求持续增长

哈通社/努尔苏丹/5月18日 -- 由于哈萨克斯坦近年来的干旱和精准农业的发展，封闭水分技术越来越普及。AgroCaravan就现代技术如何帮助农民节约资源和提高产量进行了介绍。

播种期间，东哈州Borodulikha区，Orel Astyk公司在Peschanka村附近种植了1050公顷土地。该公司Rostselmash设备在农场工作，该设备生产率高，可以按时完成所有野外工作。但同时，它的价格并没有给农民增加更多负担。

Orel Astyk公司董事Alexander Popp介绍，公司以前的工作方式很老套，种了向日葵后就耕地，下一季用这块土地来种小麦。但后来公司决定购买新设备，并尝试用新技术来节约水资源。到春季收获时，采用同一公司的播种综合设施可以实现在播种的同时给土壤施肥。

正如阿斯塔纳Agropartner公司营销总监Saule Beksultanova所说，近年来，哈萨克斯坦农业从业者越来越多的选择购买土壤耕作机械。

Saule Beksultanova指出，该公司现在已经关闭了播种、收割、饲料采购的整个农机生产线。 今年销售很火爆的设备是土壤耕作机械，这些耙能有效节水。由于气候的干旱正在加剧，整个哈萨克斯坦都有弹齿耙的销售增长的趋势。

Alexander Popp介绍，该公司计划5月18日前完成两种作物——向日葵和小麦的播种。由于有了新设备，1-2个人完成了以前使用旧拖拉机和播种机时需要4-5个人完成的工作。

据阿斯塔纳Agropartner公司经理Rasul Kumarov介绍，Rostselmash 2375拖拉机应买方要求，可配备各种数字系统。这项技术可以让客户安装各种GPS设备、推进器和电子地图。该设备允许客户通过电子地图调整工作进度。例如，如果正在进行重复播种，此系统将关闭部分播种机并显示有重叠。该设备还配了一个转向装置，它可以自动调整机械。操作员可通过其观察监控拖拉机的移动情况。

【编辑：木合塔尔·木拉提】