托卡耶夫总统与瑞士总统举行视频会谈

哈通社/努尔苏丹/5月18日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日同瑞士总统盖伊·帕尔莫兰举行视频会议 。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦与瑞士之间的合作关系，以及在运输、物流、工程、农业、旅游、高科技和«绿色»经济领域中加强商务联系，实施联合投资项目等问题进行讨论。

托卡耶夫总统表示，瑞士是哈萨克斯坦在欧洲地区重要的政治和经贸伙伴之一。目前，有40多加瑞资企业在哈萨克斯坦开展业务。

盖伊·帕尔莫兰对哈萨克斯坦和瑞士之间关系的发展表示满意。

托卡耶夫总统强调了双边政府间经贸合作委员会和商业理事会在执行已签署协议中的重要作用，同时建议扩大经济部门中各领域的合作范文并增加双边贸易商品种类。

同时，托卡耶夫对有意参与哈萨克斯坦铁路基础设施开发项目的瑞士公司表示支持。

在此方面，总统向盖伊·帕尔莫兰介绍了哈萨克斯坦的社会经济改革以及旨在改善投资环境的相关措施。

此外，会谈还就新冠疫情形势进行讨论，托卡耶夫介绍了我国为抗击疫情所采取的相关措施以及全民免费接种疫苗的工作成果，并感谢瑞士公司在抗击疫情方面给予的协助和支持。



根据会谈结果，两国总统就国际议程上的热点问题交换了意见，包括两国在多边结构框架内的合作问题。双方重申愿意就维护全球和平与安 全，确保可持续发展，应对气候变化以及公平有效地利用中亚的跨界水域进行建设性的对话。

【编译：达娜】