哈萨克斯坦著名学者获颁阿塞拜疆荣誉勋章

哈通社/巴库/5月19日 – 哈萨克斯坦著名学者、突厥学家沃勒扎斯·苏莱曼诺夫获颁阿塞拜疆荣誉勋章。

据阿塞拜疆通讯社消息，该国总统伊利哈姆·阿利耶夫18日签署总统令，授予哈萨克斯坦诗人、作家、国家和社会功勋人士、突厥学家、«塞梅-内华达»国际反核运动领袖沃勒扎斯·苏莱曼诺夫阿塞拜疆荣誉勋章（Sharaf Order）。

消息称，这是为了表彰苏莱曼诺夫为阿塞拜疆和哈萨克斯坦之间的文化交流发展作出的突出贡献。

阿塞拜疆荣誉勋章（Sharaf Order）由阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫于2007年2月16日通过第248-IIIQ号法令批准设立。勋章会授予在阿塞拜疆共和国具有特殊功绩的人，以表彰他对经济、科学和技术发展、社会文化进步的贡献，以及在科学、文化、文学、艺术、教育和卫生领域的杰出工作。

此前获得阿塞拜疆荣誉勋章的外国公民包括土耳其总统苏莱曼·德米雷尔、俄罗斯正教会主教长、欧洲奥委会主席帕特里克·希基、俄罗斯歌剧歌手塔玛拉·西尼亚夫斯卡娅、塔斯社（TASS）第一副总干事米哈伊尔·古斯曼。

【编译：木合塔尔·木拉提】