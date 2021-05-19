哈萨克斯坦常驻联合国代表团出席安理会阿里亚模式会议

哈通社/纽约/5月19日—哈萨克斯坦常驻联合国代表玛赫詹•伊利亚索夫日前出席在纽约举行的联合国安理会«新兴科技对国际和平与安全的影响»阿里亚模式会议。

据外交部新闻消息，会议就数字技术、人工智能、生物技术、材料技术等新兴科技的迅速发展给全球带来的利益和挑战问题进行讨论。会议指出，新兴技术促进人类进步，在抗击新冠疫情方面，新型技术在监测、预测和远程治疗方面发挥着重要作用，为农业、交通、运输等领域的挑战提供新的解决方案，在落实2030年可持续发展议程做出了巨大贡献。

同时，新兴科技发展不平衡，各国之间的发展差距日益扩大，尤其在军备领域不加控制地使用新兴技术导致各国安全面临风险，在此方面，需发展新的国际合作机制。

伊利亚索夫在会议中发表讲话时，提到了与现代生物技术发展有关的风险，并呼吁在生物安全领域加强合作。

他指出，今天，生物武器方面的相关问题受1972年开放的《生物武器公约》的管制。该公约大约在50年前被采用，其内容从那时起就没有变化。迄今为止，还没有一个成熟的具有审批性质机制的生物安全组织。在此方面，托卡耶夫总统提议建立一个联合国安理会直属机构—国际生物安全局。

值得一提的是，联合国副秘书长兼裁军事务高级代表中满泉，联合国秘书长技术特使办公室代理负责人、联合国经社事务部助理秘书长斯巴托尼桑诺，斯德哥尔摩国际和平研究所高级研究员布兰宁以及近100名国家代表出席了此次会议。

【编译：达娜】