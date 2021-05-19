联合国敦促向加沙提供更多援助

哈通社/努尔苏丹/5月19日 -- 据联合国新闻报道，联合国负责政治和建设和平事务的副秘书长迪卡洛(Rosemary DiCarlo)18日在联合国巴勒斯坦问题论坛举行的在线会议上发表讲话指出，国际社会必须«尽一切可能»缓解加沙和以色列的暴力升级，并呼吁冲突所有各方准许«加强调解的努力»，以帮助遏制加沙地带日益严重的人道危机。

迪卡洛指出，目前，联合国一直«积极»参与调解行动。冲突涉及哈马斯极端组织和以色列安全部队，迄今已导致200名以色列和巴勒斯坦平民死亡，包括儿童，这是一种«悲惨的提示»，即国际社会需要找到方案永远制止巴以冲突。

迪卡洛说：«在缺乏这样的方案的情况下，我们必然会目睹更多的紧张局势和令人绝望的事件。这很不幸。双方人民应有的处境远非如此。»

她指出，以色列内部的社区暴力也是«前所未有的»，局势持续升级将给该地区所有人带来«毁灭性后果»。

迪卡洛指出，如果已持续9天的暴力升级继续下去，«人道需求必定会大大增加，特别是在局势已十分绝望的加沙地区»。

伤亡人数上升

联合国人道协调厅今天早些时候表示，自与以色列的暴力冲突上周升级以来，目前加沙和西岸已有220多人死亡，联合国人道机构呼吁在被占领的巴勒斯坦领土获得更广泛的准入，以结束冲突。

联合国人道协调厅新闻发言人莱克(Jens Laerke) 今天在日内瓦的记者会上指出，«直到17日中午，在加沙地带，巴勒斯坦人的死亡人数达到了200人。在西岸，这一数字为20人。在西岸和加沙地带，共有6000多人受伤。以色列的伤亡人数也令人悲痛，截至17日，死亡人数已达10人，近800人受伤……因为巴勒斯坦人从人口稠密的平民社区向以色列平民集中地区发动了火箭弹袭击。»

莱克表示，近6万人也不得不离开或逃离位于加沙的家，目前有4.7万人在近东巴勒斯坦难民救济和工程处开设的学校中避难。

世界粮食计划署今天也警告称，这场危机已使加沙约16万人陷入粮食不安全的状况。

房屋被拆除

根据巴勒斯坦公共工程和住房部的数据，截至17日，加沙地带已有132座建筑物被摧毁，包括621个住宅和商业房屋。莱克指出，另外316个房屋单元受到严重破坏，无法居住。

世界卫生组织指出，医疗从业人员和医疗机构也处于危险之中。加沙地带的19个医疗机构遭到破坏；在西岸，有41名医疗从业者受伤，21辆医疗车辆被损坏。由于道路和基础设施遭到严重破坏，前往医院救治变得非常困难。

药品短缺

世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯（Margaret Harris）指出，加沙地带严重缺乏药品和物资，这些物品的供应量不足一个月。然而，人们几乎无法通过保持社交距离的方法来避免感染新冠病毒。

此外，联合国机构对加沙居民不断恶化的处境表示担忧，由于电线和供电网络的损坏，加沙居民每天只有六至八个小时的供电。这扰乱了医疗保健和其他基本服务的提供，包括供水、个人卫生和环境卫生服务。

欢迎开放过境点

人道协调厅欢迎通往加沙的凯雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）过境点今天暂时重新开放，以提供基本的人道主义物资。

人道协调厅在17日的一份声明中指出，8天前，这一位于加沙南部的过境点被关闭，加沙北部的埃雷兹（Erez）过境点也被关闭。

莱克说：«我们非常欢迎以色列当局在危机爆发后的第9天开放了凯雷姆沙洛姆过境点以提供基本的人道主义用品。至关重要的是，埃雷兹过境点也必须开放，以供关键的人道主义工作人员进出。»

他说：«在未来的日子里，进出加沙的人道准入必须得到维持，并采取适当措施以确保人员在加沙地区的安全流动。»