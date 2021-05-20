全球贸易从新冠疫情中复苏显著 创下新的记录

哈通社/努尔苏丹/5月20日 -- 据联合国新闻报道，联合国贸易和发展组织（贸发会议）19日发布的《全球贸易最新信息》（Global Trade Update）显示，2021年第一季度，世界贸易从新冠疫情危机中复苏显著，创下新的记录，年同比增长10%，季度环比增长4%。

报告显示，东亚经济体强劲的出口表现继续推动2021年第一季度令人印象深刻的反弹，这些经济体在减轻新冠大流行影响方面的早期成功使它们的经济能够更快地反弹，并对全球针对新冠相关产品不断增长的需求加以利用。

参与撰写报告的贸发会议经济学家亚历山德罗·尼奇塔(Alessandro Nicita)表示:«与前两次贸易衰退相比，全球贸易从新冠疫情造成的衰退中复苏得更快。»

他说，在新冠大流行引发的衰退持续了整整四个季度后，世界贸易才回到衰退前的水平。2021年第一季度，全球贸易增长终于高于危机前水平，与2019年第四季度相比增长了约3%。

相比之下，全球贸易用了13个季度才从2015年的衰退中复苏，而2015年的衰退是由东亚经济体的结构性变化和大宗商品价格下跌造成的，而全球贸易用了9个季度才从2009年全球金融危机造成的衰退中反弹回来。

报告指出，在2021年的第一季度，货物贸易额高于新冠大流行前的水平，但服务贸易仍远低于平均水平。报告强调，在这个季度，新冠相关产品的全球贸易依然强劲。»

主要经济体从2020年秋季开始复苏

报告表示，世界一些主要贸易经济体的进出口趋势显示，除少数例外，主要经济体的贸易从2020年秋季开始复苏。

然而，大幅增长是由于2020年基数较低，许多主要经济体的贸易仍低于2019年的平均水平。报告发现，相对于服务贸易而言，商品贸易复苏表现更加强劲的趋势在所有主要经济体中都有所体现。

报告显示，在2021年第一季度期间，中国、印度和南非的表现相对好于其他主要经济体。

尤其是中国的出口，不仅比2020年的平均水平大幅增长，而且与新冠大流行前的水平相比也大幅增长。相比之下，俄罗斯的出口仍远低于2019年的平均水平。

贸易复苏仍然不平衡

报告指出，贸易复苏仍然不平衡，特别是在发展中国家，东亚的出口反弹要快得多。

东亚经济体也是发展中国家间贸易（南南贸易）复苏的主要驱动力。但如果排除东亚发展中经济体的贸易数字，南南贸易仍低于平均水平。

该报告显示，在2021年第一季度，经济转型国家、中东、南亚和非洲的出口值仍然低于平均水平。尽管南美洲的出口相对于2020年第一季度有所增长，但仍低于2019年的平均水平。

研究发现，在2021年的第一季度，发展中国家的商品进出口值远远高于2020年的第一季度和2019年的第一季度（大约高出16%）。

此外，2021年第一季度的贸易不仅在与新冠相关的行业，如制药、通信和办公设备，而且在其他行业，如矿产和农业食品，继续反弹。

相比之下，报告显示，能源部门继续落后，运输设备的国际贸易仍远低于平均水平。

预计2021年贸易将进一步增长

该报告预测，2021年贸易将继续增长，预计下半年增长将保持强劲。

报告«预计东亚和发达国家的贸易增长将保持强劲，而许多其他国家仍处于落后状态。»

对2021年的总体预测表明，与2020年的最低点相比，增长约16%（商品贸易增长19%，服务贸易增长8%)。

预计到2021年，全球商品和服务贸易额在第二季度将达到6.6万亿美元，与2020年的最低点相比，同比增长约31%，与2019年新冠大流行前的水平相比，同比增长约3%。

报告称，积极的前景在很大程度上取决于减少新冠大流行相关限制措施、商品价格持续的积极趋势、总体克制实施贸易保护主义政策以及支持性的宏观经济和财政条件。

报告称，«财政刺激计划，尤其是发达国家的财政刺激计划，预计将在2021年大力支持全球贸易复苏。由于大宗商品价格的积极趋势，全球贸易的价值也应该上升。»

但报告仍表示，尽管如此，全年贸易格局将如何形成仍存在不确定性。