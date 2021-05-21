哈萨克斯坦总统：应成立欧亚经济联盟统一农业与食品市场

哈通社/努尔苏丹/5月21日 ——哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日在最高欧亚经济理事会例行会议上讲话时表示，应成立欧亚经济联盟统一农业与食品市场。

托卡耶夫总统说：“根据联合国数据，2020年全球食品价格创造近3年以来的最高水平。年初以来，世界食品价格指数达到116点。根据预测，2030年全球食品需求量将增长35%。这是让人担忧的趋势。但是，旨在保护国内市场的限制措施或将放缓农工综合体的发展，并导致食品短缺。”

哈萨克斯坦总统强调，在个别情况下可暂时采取限制措施，但这种限制不可以针对联盟成员国。

“我们应提高对农工综合体的投资，并成立统一农业与食品市场。此外，我们应引进创新科技，并加深农业科技机构之间的相互合作，以提高高产值农产品的产量。我认为，我们应提升对第三国市场的农产品出口量。”托卡耶夫总统说。

托卡耶夫还表示，欧亚经济联盟各成员国之间应成立商品配送中心。他强调，各国应借鉴哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦在边境建设的“中亚”国际经济贸易中心项目。

“在欧亚经济联盟各成员国之间成立零售商品配送中心具有重要意义。这种体系将保障各国食品安全，提升农工业的发展潜力。此外，这将进一步降低成本，并为降低食品价格创造有利条件。”哈萨克斯坦总统说。

【编译：小穆】