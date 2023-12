国民歌手迪玛希 今年已满二十七

哈通社/努尔苏丹/5月24日 – 今天,即5月24日,是盛名享誉全球的哈萨克斯坦功勋歌手迪玛希·库达依别尔艮年满27周岁的生日。

生日之际,迪玛希在自己的YouTube频道上传了一部收录了许多他此前很少公开的个人照片的短片。

迪玛希全名迪恩穆罕默德·哈纳特吾勒·库达依别尔艮,1994年出生于阿克托别市。他的父母,是著名的歌手、哈萨克斯坦文艺界功勋人士斯维特拉娜和哈纳特·阿依特巴耶夫夫妇。迪玛希的祖父和祖母,也是当地颇有名气的音乐人,祖父是冬不拉琴手,祖母则是歌手。

音乐世家出身的迪玛希,自幼就展现出了在艺术领域的过人天赋,以及对舞台的喜爱。演唱歌曲、演奏乐器、登台表演,是年幼的迪玛希最热爱的事情。

5岁开始学习弹奏钢琴的迪玛希,在一年之后,也就是刚刚年满6岁这一年,便赢得了«亲爱的(Айналайын)»杯哈萨克斯坦全国青少年艺术大赛钢琴组的冠军。

自此之后,这个天才般的孩子便如同雏鹰展开了双翼,开启了他向艺术之巅的征途。

但在说道歌手此后的成就之前,有必要提一提关于他名字来历的小故事。

据迪玛希的母亲斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃的回忆,迪玛希的祖父有一位挚友巴赫特哈利•桑德巴耶夫,两人过从甚密,亲如一家。

桑德巴耶夫的祖母年逾90,有一天对迪玛希的祖父说:«我昨晚做了一个梦,在梦中我听到有人告诉我,即将出生的这个孙儿的名字,叫做穆罕默德。»

迪玛希的祖父、祖母及其父哈纳特经过讨论,觉得以先知的名讳为孩子命名始终有些不敬,但违背老人的心愿也很不合适,因此决定折中为孩子取了一个经过了改动的新名字--«迪恩穆罕默德»。

«所以,迪玛希在所有证件上的姓名,始终都是‘迪恩穆罕默德'。而迪玛希这个名字呢,则是类似乳名的称呼,不过现在反而成了他最常用的名字了。»迪玛希的母亲斯维特拉娜说。

2010年,迪玛希获«拜科努尔嘹亮旋律»国际艺术节一等奖。

2012年获得«雏鹰杯»全国青少年歌唱大赛第一名,同年获得«东方集市»国际歌唱比赛冠军。

2013年,他赢得了吉尔吉斯«亚洲空间»第一届国际艺术节特等奖。

在不断追求舞台成就的同时,音乐世家出身并因此深受父母影响,特别是自幼接受母亲严格教育的迪玛希,也没有停止对专业知识的钻研与学习。

2014年,迪玛希以优异的成绩从阿克托别阿赫迈德•朱巴诺夫音乐学院毕业,并于同年考入了哈萨克斯坦国立艺术大学。

2015年,迪玛希参加了在白俄罗斯举行的«斯拉夫集市2015»国际艺术节,并一举拿下这项在东欧俄语区具有巨大影响力的国际性歌唱赛事的特等奖。他不仅是«斯拉夫集市»这项赛事创办以来首个赢得最高奖的哈萨克选手,同时也是第一个在决赛中演唱哈萨克语歌曲的歌手。

这项成就令他迅速成为了全国知名的歌手。2016年,作为哈萨克斯坦独立25周年的献礼,迪玛希在全国25座城市举行了25场巡回演唱会。

2017年,迪玛希在中国举办的竞技性电视歌唱节目——«我是歌手»中亮相。他在这项集结了中国顶尖歌手的娱乐竞技性节目中,获得了第二名,并因此打响了全球知名度。

在努尔苏丹市ЕХРО-2017世博会期间,迪玛希首次在首都举行了规模宏大的个人演唱会«Bastau»。

2019年,根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的命令,库达依别尔艮被授予«哈萨克斯坦功勋人士»荣誉。同年,他在首都举行了名为«Арнау»的个人演唱会,来自64个国家的上万歌迷齐聚哈萨克斯坦,欣赏了歌手的精彩演出。

2019年12月,迪玛希通过美国TIXR平台举办了线上个人演唱会。在此次线上演唱会中,迪玛希共演唱了19首曾多次演唱过的歌曲,包括:«Olimpico», «Give me your love», «S.O.S», «War and Peace», «Любовь уставших лебедей», «Махаббат бер маған», «Қарағым-ай», «Қайран Елім», «Screaming»等。此外,他还演唱了 «Өмір өтер» , «Киелі мекен», «Be with me»等新歌。

总体而言,在全场晚会过程中,歌手共使用6种语言进行了演唱(哈萨克语、意大利语、法语、汉语、英语、俄语)。统计显示,此次晚会有超过100个国家的歌迷通过网络欣赏了歌手的表演。