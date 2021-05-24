政府总理前往东哈州里德市进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/5月24日—据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明前往东哈州里德市进行工作视察。

访问框架内，总理与受今年5月10日发生的火灾影响的当地居民举行会面，并对这些居民提供新的住房的建设工作进度进行了了解。

总理表示，根据托卡耶夫总统的指示，将为所有受火灾影响的居民提供新的住房，为此，中央政府和东哈州政府采取了一切必要措施。

据悉，新的30套住房的建设资金将从政府应急储备金中拨出，每个住房面积为80平方米。

截至目前，政府共拨款5.575亿坚戈以消除火灾后果，住房建设工作由« OblShygysZhol»、« VK Invest Company»、« QK Sunqar»、« Vostokvzryvprom»、« Kazprofstroy Holding»等公司进行，计划于今年8月15日完成。

新的住房小区中将配备一切必要的工程和通信基础设施。

哈萨克斯坦东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫、财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫、紧急情况部部长尤里·伊林参加了此次访问工作。

【编译：达娜】