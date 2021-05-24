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    15:29, 24 五月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦进一步放宽防疫限制措施 美食广场将恢复营业

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    哈通社/努尔苏丹/5月24日-- 据24.kz网站消息，哈萨克斯坦进一步放宽防疫限制措施。

    根据国家首席卫生医师签署的新决议，位于娱乐购物中心内的美食广场将恢复营业。

    但根据规定，前往美食广场用餐的消费者需扫描Ashyq健康二维码，出示健康状态。

    根据早前报道，哈萨克斯坦政府于今年2月推出了名为Ashyq的公民健康信息二维码系统（QR code）。 Ashyq系统提供了可供哈萨克斯坦公民下载安装在个人智能手机当中的APP软件。

    健康信息二维码分为四种颜色，分别是：红色、黄色、蓝色和绿色。

    红色二维码：表示该公民是被要求居家隔离或接受门诊治疗观察的人员，其行动受到严格限制；

    黄色二维码：表示该公民与确诊患者有过近距离接触，因此其活动范围被限制在住所周围500米内，但允许前往商店和药店购买必需品；

    蓝色二维码：除必须提供PCR检测报告的设施外（如机场等），这一颜色的持有者可不受限制的出入各类公共设施；

    绿色二维码：持有者将不会受到任何出行限制。

    消息称，努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特和突厥斯坦机场将从5月31日起，阿克套和库斯塔奈机场将从6月7日起正式启动健康二维码系统Ashyq。

    【编译：阿依波塔】



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    哈萨克斯坦 社会 黄金储备
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