政府总理对东哈州进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/5月24日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明24日视察了东哈州交通运输基础设施、采矿和冶金业、农工综合体，以及医疗卫生领域的重大投资项目执行情况。

在阿亚古兹市，政府总理了解了«塔勒德库尔干-乌斯卡曼» (768 км)，«卡勒巴套-麦卡普恰盖» （415km）和«乌沙拉尔-多斯特克» (180 км)公路的修复和重建工作详情。

总理指示加快完成东哈州和阿拉木图州道路的建设工作。

在这方面，总理强调指出了确保正在建设的交通运输基础设施的质量，以及按时交付使用的重要性。

同时，对KAZ Minerals Aktogay 公司冶炼综合设施的扩建计划执行情况进行了了解。扩建计划的投资额为5146亿坚戈（12亿美元），新增1000个工作岗位。项目的实施将公司在2022年~2027年的产量从12.5万吨增至20万吨，并使该设施成为世界上最大的冶炼综合设施之一。

阿克托盖矿区还有一个氧化矿石加工厂，计划到2024年每年生产2万吨阴极铜。

总理在格卢博科县索勒尼齐诺耶村（Solnechny）视察了«油料种子实验农场»公司的奶牛场和耕地的农业机械。

2020年，该公司生产了1.3万吨牛奶和300吨牛肉。2022-2025年现代化生产计划框架下，计划将每天的牛奶产量从40吨增至100吨。

MDTS是哈萨克斯坦最大的种子栽培场之一。去年，该公司在农作物种子销售（销售1万吨种子）中排名第一。 过去的五年中，所有农作物的平均单产为每公顷4.3吨。

在塞梅市，政府总理启动了« Qazaq astyq group»有限责任公司榨油厂葵花籽加工项目。

项目的总投资额为130亿坚戈。项目投产后将每日加工1000吨葵花籽或800吨油菜籽/亚麻籽。

同时，将新增300余个新工作岗位。在保障国内市场对植物油需求的同时，也会出口至国外市场。

此外，马明还视察了塞梅市核医学和肿瘤学中心，以及使用h/p/cosmos locomotion儿童和成人康复技术的 iv plus医疗中心的工作。

根据今年前4个月的结果，东哈州的工业生产量与2020年同期相比增长6.7％，达8608亿坚戈。

农业总产值达938亿坚戈（增长2.1％），建筑工程量为516亿坚戈（增长5.6％）。

此外，固定资本投资达1776亿坚戈（增长6.8％）。

东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫、农业部长萨帕尔汗·奥马诺夫、财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫、卫生部长阿列克谢·崔，以及紧急情况部部长尤里·伊林一同参加工作视察。

【编译：阿依波塔】