托卡耶夫总统在采掘业问题国际圆桌会议上发表讲话

哈通社/努尔苏丹/5月25日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫25日在采掘业问题国际圆桌会议上发表了视频讲话。

据总统府新闻局消息，由联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯发起的此次国际会议，有许多国家和政府首脑、国际组织领导人和分析人士出席。

托卡耶夫总统在讲话中表示，在新冠大流行后的全球复苏，为将环保议题提升至国际议题的前列创造了独特的机会。

总统说，对哈萨克斯坦来说，发展脱碳经济的承诺无可替代。托卡耶夫强调指出，哈萨克斯坦是独联体当中第一个批准《巴黎协定》的国家，并且是采用旨在实现可持续发展目标的积极气候政策的先驱。

总统回顾了哈萨克斯坦打算在2060年实现碳中和目标的愿景，这是哈萨克斯坦在去年12月举行的«2020气候雄心峰会»上宣布的。

托卡耶夫总统着重指出了以下事实：哈萨克斯坦仍然是世界上能源消耗最大的国家之一。采掘业占工业制造业的50％，并且仍然有近70％的发电量依靠煤炭。

因此，托卡耶夫总统指出，对采掘业进行符合环保要求的改革，是哈萨克斯坦实现可持续发展的最大挑战和绝对优先事项。

总统表示，哈萨克斯坦目前正在研究至2050年的低碳发展概念。

«为减少哈萨克斯坦能源领域对煤炭的依赖性，哈国将制定国家电力发展项目，优先推动天然气、水电和可再生能源的开发。此外，未来五年，哈萨克斯坦将种植多达20亿棵树。»哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

托卡耶夫总统引述联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的话说，如果世界想要更好地重建，它就不可能恢复到过去的常态。在这种情况下，哈萨克斯坦总统呼吁加强包容性多边主义，以确保没有任何国家落伍，并充分执行《 2030年可持续发展目标议程》。

«通过审慎的政策和投资我们可以迈向更全球化的绿色经济。为了这个目标的实现，从私人和公共部门调动足够的财政资源将十分必要。我们支持在‘COVID-19及以后时代的发展筹资’框架下开展的多边协调努力。» 总统说。

托卡耶夫总统强调，确保全球复苏进程的强劲和环保，将是实现《2030年议程》和《巴黎协定》的雄心不可缺少的一环。

总统指出，他相信2021年将为减缓快速的气候变化和生态退化提供机会。

«至关重要的是，保护环境的崇高动机不能被用作贸易和投资的障碍。»总统总结说。

他同时重申了哈萨克斯坦对这一雄心勃勃的努力的坚定承诺。

【编译：木合塔尔·木拉提】