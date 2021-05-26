托卡耶夫总统签署的法案都涉及哪些重要的修订

哈通社/努尔苏丹/5月26日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的新闻秘书别热克·瓦里在Facebook上针对总统签署的几项法案所涉及的重要修订内容进行了介绍。

哈萨克斯坦总统25日签署批准了一些法律修订案，其中涉及的改革内容包括：

一、在《关于对<哈萨克斯坦共和国选举>哈萨克斯坦共和国宪法进行补充和修改》哈萨克斯坦宪法法案和《就选举问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案中，加入了如下重要修订：

1. 具有重要意义的市、乡、定居点、村级行政单位的负责人，将通过相关行政区域单位的哈萨克斯坦共和国公民在普遍、平等和直接普选的基础上，以无记名投票的方式从候选人当中（25岁以上哈萨克斯坦公民）选举产生；

2. 在所有选举活动的选票当中添加«反对所有候选人»选项；

3.政治党派通过选举进入马吉利斯（议会下院）的选票门槛从投票率的7%下调至5%。

二、在《就哈萨克斯坦共和国银行、小额信贷和收款活动的监管问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案中，加入了如下重要修订：

1. 将信贷记录部门中个人信用历史记录的存储期限从10年缩减到5年；

2.禁止收款人通过陌生电话与被收款人（债务人）联络，联络过程中收款人必须进行录像和录音。

三、在《就<2021-2023年哈萨克斯坦共和国预算>对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案中，加入了如下重要修订：

制定明确的对2021-2025年宏观经济指标的预测。

这些重要修订旨在落实总统在其对国情咨文中确定的任务目标，以及执行抗击冠状病毒流行的必要措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】