托卡耶夫总统主持召开电能领域发展问题工作会议

哈通社/努尔苏丹/5月26日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日在总统府主持召开了电能领域发展问题工作会议。

会议以视频连线方式举行，能源部部长诺海耶夫、工业和基础设施发展部部长阿塔穆库洛夫、生态、地质和自然资源部部长穆尔扎哈利耶夫、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金董事会主席萨特哈利耶夫、哈萨克斯坦太阳能协会董事会主席哈佩诺夫和哈萨克斯坦道达尔能源（Total Energies Kazakhstan）公司总经理阿莱姆·菲利加-诺伊出席，并发表讲话。

托卡耶夫总统指出了推动我国电能领域发展的重要性和能源领域在经济的重要作用。

“保障能源安全是主要工作任务之一。目前，哈萨克斯坦能源需求量逐年增长。但是，新投产的能源资源无法满足国内需求。实际上，能源领域的稳定对国家发展有着直接关系。”总统说。

会上，托卡耶夫总统强调了有效利用和节省能源、增加新能源和实现碳中和目标的重要性。总统表示，哈萨克斯坦政府目前正在制定2050年碳中和发展概念和2035年能量平衡方案。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦将大力推动可再生能源的发展，计划在一般能源平衡结构中提高可再生能源的高质量增长。他强调，截至2030年，可再生能源在全国能源总量中的占比将达15%。

总统表示，哈萨克斯坦拥有丰富的能源资源。因此，我国未来应在可再生能源领域保持领先地位。

会上，总统还谈及了有效利用核能与电力发电站现代化问题。

【编译：小穆】