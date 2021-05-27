韩国驻哈大使邱泓锡：哈萨克斯坦是一个充满机遇的国家

哈通社/努尔苏丹/5月27日 – 哈萨克斯坦与韩国之间的双边合作进展如何？国际大流行对两国之间的合作带来了哪些影响？韩国的医疗旅游业的秘密是什么？在接受哈通社记者的采访时，韩国驻哈萨克斯坦大使邱泓锡就上述问题进行了解答。

记者：邱泓锡先生，您就任韩国驻哈大使已有1年的时间了。您认为，韩国与哈萨克斯坦的合作将有可能发展哪些新方向？

邱泓锡：是啊，来到这个神奇的国家确实已经有一年了。这段时间的经历，让我更加坚信能够为两国合作贡献自己的力量。

双方一直在加深双边合作。我个人认为，韩国和哈萨克斯坦可以在四个方向上开展互利合作。首先是加深医疗保健领域的合作。新冠大流行爆发以来，双方都经历了困难的局面，位于阿拉木图的哈韩联合门诊医疗中心（Medical Partners Korean Cliniс）在哈萨克斯坦的PCR检测方面作出了重要的贡献，哈总统去年5月还访问了那里。我们可以在医院建设、人员培养等方面加深合作。

其次是开展石油天然气领域的合作。毋庸置疑，哈萨克斯坦是韩国最主要的石油天然气供应国之一。我们知道，哈萨克斯坦在发展能源领域的同时，还在积极推动石化等其他行业的发展。韩国将继续从哈萨克斯坦进口石油天然气，同时韩政府和企业也期待能够为哈萨克斯坦的工业发展做出贡献。我也呼吁韩国企业来哈投资。

第三和合作发现就是能源领域，特别是在替代和可再生能源新领域的合作。 在这一方向上，韩国以其先进的技术而闻名。需要指出，韩国在东南亚乃至美洲都有相关项目的参与。韩国和哈萨克斯坦在传统能源领域有着良好的合作关系。 目前，我国政府正在制定一项基于低碳能源的新环境政策。 哈萨克斯坦政府也正在制定«绿色»经济政策。

我需要指出，韩国是通过核电厂提供大部分能源的国家之一。韩政府始终严格监控核电厂的安全。

韩国正在增加其在这一领域的出口潜力，例如在阿联酋建造了核电站。如果哈政府建造核电站的计划，韩国愿意成为合作伙伴。哈萨克斯坦已经向韩国出口了大量铼。

与此同时，我也完全理解哈萨克斯坦对建造核电站的担忧，我重申安全是至关重要的。如果哈萨克斯坦决定如上所述建立发电厂，那么我们方面准备在这个问题上进行合作。

四、哈韩两国在信息通讯技术领域有着巨大的合作潜力。韩国是通讯领域的全球领先国家致以，而且在最近韩国政府启动了一项新的计划，将进一步推进韩国在信息通讯领域的发展。我知道哈政府在«数字哈萨克斯坦»框架下也订立了长期的目标。鉴于双方的相似性，我相信这一领域将是双方合作中最有希望的项目。

以上就是我认为两国最有潜力的四个合作领域。我想将双方的合作称之为«扩展和多元化»，我们两个国家的经济可以通过互利合作实现更加繁荣的发展。

记者：目前有多少韩国企业在哈萨克斯坦从事经营？开展的工作涵盖哪些领域，有哪些新的计划和项目？

邱泓锡：根据我国政府的统计，在哈萨克斯坦有300多家韩国公司在运营。 在这里能看到韩国的汽车和电子公司，如现代、三星、LG等。不仅大型公司，中小型公司都对在哈萨克斯坦投资和开展业务非常感兴趣。

根据哈萨克斯坦政府的统计，韩国在哈国的投资总额估计为80亿美元。 对韩国而言，哈萨克斯坦无疑是中亚最大的投资目的地。

除了汽车和电子以外，韩国建筑业，如Highvill，SK E＆C公司等企业也在哈国开展了许多建筑项目，其中之一是在阿拉木图修建公路。在哈国的金融业当中，有韩国的新韩银行。哈萨克斯坦人也很喜欢韩国美食。在哈萨克斯坦的超市当中，您可以找到乐天产品。 我知道哈萨克斯坦的大多数人都喜欢使用韩国化妆品。令人高兴的是，韩国公司对哈萨克斯坦市场很感兴趣。

记者：新冠全球大流行对哈萨克斯坦和韩国之间的贸易往来造成了哪些影响？

邱泓锡：相比其他国家，哈韩两国之间的贸易毫无疑问的保持着高水平。

哈过政府提供的统计数据显示，2019年两国双边贸易额为65亿美元，2020年这一数据下降了10%，约为59亿美元。这表明两国之间的合作是平衡的。如上所述，哈萨克斯坦是韩国在中亚最大的贸易和投资伙伴，而韩国是哈萨克斯坦的第四大贸易伙伴。相信在彻底消除了新冠疫情后，两国之间的关系将会取得重大进展。我们将竭尽所能发展两国公民之间的关系，使两国人民能够自由流通。非接触式的会议仍然有效，但是我希望看到更多的商务会议和咨询。我们需要进步，为此我们需要制定宏伟的目标。

记者：有多少哈萨克斯坦人在韩国，您有相关的统计吗？新冠大流行是否影响了签证的数量？

邱泓锡：在2019年，有超过5万哈萨克斯坦公民访问了韩国。由于大流行的缘故，2020年来到我国的人数已减少到一万人。与流行病作斗争仍然是两国的主要优先事项之一。需要指出，韩国政府并未关闭哈韩之间的民航交通航线。可以说，世界上大多数国家正在恢复正常生活秩序。有基于此，相信两国之间的民航航线航班数量将有计划实现增加。我相信将来前往韩国的哈萨克斯坦人数也会增长。

记者：旅游业，尤其是两国之间的医疗旅游业发展方面您有哪些看法？

邱泓锡：在来到哈萨克斯坦之前，对我来说，一个有趣的事实是——哈萨克斯坦是韩国的最大医疗游客来源国之一。我向许多哈萨克斯坦人提出过疑问，关于他们为何选择前往韩国进行医疗，大部分人表示，韩国拥有世界一流的医疗水平。大多数哈萨克斯坦游客会在韩国接受全面的身体检查，或者是为了进行一些特定的手术。两国之间便利的7小时内航空交通，以及有效的信息交流推动了这一产业的发展。

我期待韩国的医学技术能够在哈萨克斯坦的医疗领域更多的得到应用，并使更多的患者有机会使用来自韩国的合格医疗设别。此外，哈国的医疗人员也有机会前往韩国深造。

记者：韩国目前的疫情形势如何？在抗击新冠的过程中，韩国如何为其他国家提供帮助？

邱泓锡：韩国虽然是首批遭遇大流行冲击的国家之一，但同时也是在抗击COVID-19方面成效最显著的国家之一。韩国建立了应对大流行的有效机制。我们同其他国家分享相关经验，并向有需要的国家提供必要的人道主义援助。

去年，哈韩两国政府与世卫组织开展了三方合作，在其框架下韩国为哈国提供了总额80万美元的援助，包括PCR测试盒、口罩及其他各类物资。需要指出，在此期间，哈卫生部的工作成效显著。我们目前正在增加对印度的援助，该国的疫情形势比较严峻。

记者：韩国是否有研发针对冠状病毒的疫苗？您自己是否已经接种了新冠疫苗？

邱泓锡：在这里我要感谢哈萨克斯坦政府，由于贵国政府采取的及时有效的措施，我已经接种了新冠疫苗。不仅我，我的同事和大多数使馆工作人员都接种了疫苗。 居住在这里的许多韩裔社区成员对此都感到满意。就我个人而言，我是最早申请注射疫苗的人之一，我知道很多人对疫苗的安全性有疑虑，我希望能够通过自己的行动让更多的人打消顾虑。

作为完成了疫苗接种的外交使节，我想让更多的人知道疫苗对于恢复正常生活的重要性。

韩国有超过5000万人口，而韩政府已经准备了1以剂以上的疫苗，可以完全确保韩国公民和在韩国的外国人的接种需求。我们目前有辉瑞和阿斯利康疫苗，许多韩国制药公司正在开发自己的疫苗，并进入了临床试验阶段。 政府积极支持国产疫苗的开发，我希望韩国企业能够在明年之前研制出有效的疫苗。

记者：您如何评价哈萨克斯坦正在开展的疫苗接种工作？

邱泓锡：哈萨克斯坦政府在疫苗接种和开发领域的成就给我留下了深刻的印象。哈萨克斯坦已经成功研发出了国产QazVac疫苗，哈总统托卡耶夫也以身作则接种疫苗并呼吁公民接种。我对此深表支持。我相信并期待哈国人民在今年年底前彻底恢复正常的生活秩序。

记者：韩国如何评价哈萨克斯坦正在开展的政治体制改革？对于韩国而言，哈国最具吸引力的内容是什么？

邱泓锡：2019年对两国而言是值得纪念的一个年份。这一年，韩国总统文在寅对哈萨克斯坦进行了访问，并同哈国总统托卡耶夫进行了富有成果的会谈，双方就建立新兴经济合作关系达成了一致。

目前双方正在为哈国总统的访韩之行进行积极的准备。

我们希望今年将为两国关系的进一步发展带来良好的机会。

对于哈萨克斯坦的政局而言，我个人认为，托卡耶夫总统推行的政治改革令人映像深刻。哈萨克斯坦正在以开放和民主的方式进行政治改革，我相信这是正确的道路。

托卡耶夫总统以其远见卓识领导了改革，对于哈萨克斯坦的改革之路，韩国将会提供尽可能的支持。哈萨克斯坦的青年人充满了希望与学识，接受了充分和良好的教育，可以说，这里是一个充满机遇的国家。哈萨克斯坦的领袖们相信，有效的改革将是哈国的未来更加光明。在哈萨克斯坦生活的这一年来，我注意到了社会的和谐和安宁。我想感谢哈萨克斯坦人民表现出的好客之情。

记者：大使先生，感谢您接受采访！

【编译：木合塔尔·木拉提】