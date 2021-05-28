哈萨克斯坦建筑业成为经济增长的驱动力

哈通社/努尔苏丹/5月28日 – 哈萨克斯坦政府推出的一系列住房领域国家政策，大力推进了哈国建筑业的高速发展。统计分析网站energyprom.kz的研究报告显示，建筑行业如今已经成为了哈萨克斯坦实体经济的主要驱动力之一。

报告指出，2021年一季度哈国经济基础产业指标开始稳步回升。统计显示，在所有行业中，建筑业以13.1%的增速稳居第一位，其次是加工工业（7.5%）和农业（2.8%）。

哈萨克斯坦今年第一季度的建筑工程资金总额为5141亿坚戈。报告指出，该行业的增长主要归因于住房建设项目的投入。不过，非住房建设项目的增长则并未显示出较高的增幅。

即便是在遭遇新冠全球大流行冲击最严重的2020年，哈建筑业工程资金总额也达到了8812亿坚戈，同比增长了35.3%。

由于政府项目提供的抵押贷款，哈萨克斯坦的住房建设正在持续增长。尤其是在2015-2016年，该行业取得了明显进展。应该注意的是，当时哈国政府启动了国家基础设施计划——«光明大道»。

此后哈国开始整合住房建设机制，并启动了区域发展计划，明确家庭银行（Отбасы банк）为«光明土地»计划的直接运营商。2015年家庭银行拥有哈国住房储蓄投资组合的三分之一，而如今其在抵押贷款投资组合中的份额达到了60％。

【编译：木合塔尔·木拉提】