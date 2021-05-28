突厥斯坦古城区考古发掘工作又有新发现

哈通社/努尔苏丹/5月28日 – 突厥斯坦古城区考古工作又有了新的发现。正在对古城区进行发掘的考古学家门，发现了一座东方集市的遗址。

据哈萨克文化研究所消息，学者们相信，此次发现的这座集市在历史上存在了几个世纪之久。

哈萨克文化研究所所长、哲学博士安德烈·哈兹布拉托夫指出，从十七世纪至十九世纪的许多历史文献和其它记载都明确的指出，突厥斯坦城长期以来都是中亚地区的政治、经济、社会和文化中心城市。而城市中的东方市集也频繁的出现在跨度数个世纪的许多文献乃至影像资料记载当中。

此次发现的遗迹保存非常完好，对研究突厥斯坦古城的历史将有重要的意义。

哈兹布拉托夫认为，这个集市的遗迹规模和历史跨度都是非常罕见地，在对其进行研究的过程中，应该充分结合周边地区，特别是布哈拉和塔什干的相似遗迹进行一并研究。

遗迹整体分为东部、中部和西部三个区域，目前考古学者们已经清理出了数式间房屋的遗址。这些房屋大多数具有明显的中亚、中东和阿拉伯建筑风格，以石质和砖房为主，其中还发现了大量的陶器和铁器。

遗迹当中还发现了完整的卫生设施。

集市中还发现了许多钱币，显示了这个市场曾经的繁荣程度。

此次考古发掘工作是«库勒托别古迹»研究项目的一部分，该项目旨在对面积超过30公顷的古城区进行系统性的研究和保护。

【编译：木合塔尔·木拉提】