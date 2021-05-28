世卫组织总干事高度评价哈萨克斯坦抗疫工作

哈通社/努尔苏丹/5月28日--世界卫生组织总干事特沃德罗斯·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯高度评价哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在抗击新冠疫情方面所做的工作。

在与托卡耶夫总统举行的视频会谈期间，盖布雷耶苏斯表示，全球的新冠疫苗接种率需在今年九月至少达到10%，并在今年年底至少达到30%。

“迄今为止，哈萨克斯坦已有200万人接种了疫苗，这是一个非常好的指标。许多国家尚未达到这一水平。为55％的人口接种疫苗的目标值得支持。”盖布雷耶苏斯说。

同时，他还就QazVac国产疫苗的开发工作表示支持，并表示会考虑将其列入世卫组织紧急使用清单的可能性。



会谈期间，双方还就发展初期卫生保健的前景，特别是促进2018年通过的《阿斯塔纳宣言》等议题进行了讨论。在此方面，托卡耶夫总统呼吁支持在哈萨克斯坦的倡议下制定的关于初级卫生保健的政治决议。该文件或将在与2022年举行的联合国大会例行会议中获得批准通过。

此外，托卡耶夫总统还向盖布雷耶苏斯就有关在“同一健康 (One Health)”方针框架内下开发的哈萨克斯坦建设中亚能力的试点项目。该项目旨在建立一个疾病控制和生物安全区域中心。

根据此前的报道，托卡耶夫总统28日同世卫组织总干事盖布雷耶苏斯举行了视频会议。

【编译：达娜】