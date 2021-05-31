政治迫害和大饥荒受害者纪念日 托卡耶夫总统发表告国民书

哈通社/努尔苏丹/5月31日 – 在5月31日的政治迫害和大饥荒受害者纪念日之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表告国民书：

尊敬的同胞们！

今天，5月31日——是纪念我国历史上最惨痛一页的纪念日。

发生在上世纪前半业的政治大迫害，改变了在苏联统治下生活的百万国民的命运。在哈萨克斯坦，超过10万无辜的人被判有罪，其中四分之一遭到了杀害。

在我国境内，建立了11个古拉格劳改营。在首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，建立的卡尔拉格（КАРЛАГ）和阿勒吉尔（АЛЖИР）古拉格纪念博物馆，时至今日都在时刻提醒我们极权主义所带来的灾难和血泪。

许多民族的人民在那个时代遭到了放逐。被强行从祖辈生活的故土中驱逐的500多万民众，在神圣的哈萨克大地上找到了庇护所。哈萨克斯坦成为了他们的新家。

我们的民族遭遇了大面积的饥荒，承受了难以平复的损失。过度的集体化政策，为大草原带来了前所未有的人道主义灾难。

我们承受了巨大的损失，但坚韧的哈萨克斯坦人民并没有因此沉沦，灾难令我们更加团结和统一。

在迎来了独立的曙光之后，我们开始着手为民族的先驱们洗刷冤屈。曾经蒙冤遇害的数千人，得以恢复名誉。

去年，为了彻底的为所有大迫害的受害者恢复名誉，哈萨克斯坦成立了国家委员会。委员会将为极左政策下遭遇不公和受难的哈萨克斯坦人恢复历史正义。这不仅仅是国家政府的任务，而是整个社会的责任。

我们历史中的悲惨一页，是不能与我们的民族身份分割看待的。正因如此，我们将永远铭记政治迫害和大饥荒受害者们的经历，并长久的纪念他们。

吸取历史的教训，我们将竭力不再让这种 人间 悲剧再次重现。

【编译：木合塔尔·木拉提】