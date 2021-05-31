参议院议长：铭记历史教训是后人的责任

哈通社/努尔苏丹/5月31日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫31日政治迫害和大饥荒受害者纪念日之际，在个人Facebook主页发文指出，作为后人，我们有责任铭记前辈们的付出和他们所遭遇的苦难。

议长在文中写到：«今天，是旨在纪念我们历史上总重要历史阶段的纪念日——政治迫害和大饥荒受害者纪念日。在这一天，铭记为国家和民族未来而奋斗并因此受到迫害的先驱者，以及在强行集体化运动中遭遇苦难的先辈们的付出，使我们作为后人的责任。

那个恐怖而悲惨的时代，对哈萨克的发展造成了难以磨灭的伤痛。那些心系民族未来的知识分子和学者们遭遇了系统性的政治迫害，无辜受难。为自由奋斗的阿拉什先烈们，承受了极权制度的摧残。»

议长指出，苏联当局毫无理由的强行破坏了哈萨克人长久以来的生活方式，为哈萨克民族带来了深重的苦难。大饥荒令哈萨克人口减半，并导致许多人被迫逃离家园。

«我们必须永远铭记，这个在我们历史篇章当中留下的灾难性的一页，»议长写道。

他指出，首任总统倡议下的纪念日，以及许多活动都是为了让人们记住这个历史，并确保后人不再重复这样的悲剧。

阿什姆巴耶夫指出，在托卡耶夫总统的提倡下，哈萨克斯坦正在持续推进对政治迫害受害者的名誉恢复工作。同时，对大饥荒的历史研究也在开展当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】