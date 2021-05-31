国务秘书前往“阿勒吉尔”纪念馆献花致哀

哈通社/努尔苏丹/5月31日—在政治迫害和大饥荒受害者纪念日之际，哈萨克斯坦国务秘书、全面恢复大清洗（前苏联政治大迫害）受害者名誉国家委员会主席克里姆别克•库谢尔巴耶夫31日前往“阿勒吉尔”博物馆，向受害者纪念墙献花致哀。

出席活动的委员会成员，以及政府副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫、总统办公厅第一副主任达吾然·阿巴耶夫、祖国之光党第一副主席包尔詹·拜别克、阿克莫拉州州长叶尔梅克•玛尔哲赫帕耶夫在活动期间为受害者进行了一分钟的默哀。

在对博物馆进行参访期间，库谢尔巴耶夫表示，在托卡耶夫总统的倡议下成立的全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会将基于档案材料进行系统性的研究分析工作，致力于为曾被关押在共和国境内集中营中的无辜受迫害者及其家属洗清罪名。





据了解，为确保委员会工作的正确开展，委员会下共设立了1个项目办公室，2个小组委员会，11个工作小组以及17个地方委员会。

值得一提的是，托卡耶夫总统于2020年11月24日签署发布了《关于全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉的委员会》的总统令，成立了全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会。委员会的主要目标，是为前苏联时期所有因前苏当局的政治迫害行为而含冤入狱、失去名誉的受难者们洗清罪名，恢复历史正义。

【编译：达娜】