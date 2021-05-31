托卡耶夫总统与世贸组织总干事举行视频会谈

哈通社/努尔苏丹/5月31日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫31日与世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉举行视频会谈，讨论了加强哈萨克斯坦与世贸组织之间的合作前景。

托卡耶夫总统就其当选为世贸组织总干事表示了祝贺，并指出，与世贸组织之间的密切合作是哈萨克斯坦的优先事项之一。

会谈的重要主题之一是将由哈萨克斯坦主持召开的世贸组织第12届部长级会议的筹备工作。

“将在今年11月下旬和12月初主持召开世贸组织第12届部长级会议是我们的荣幸。哈萨克斯坦政府将与世贸组织秘书处密切合作，共同处理我们联合活动的所有实质性和组织性问题。”总统说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦是多边贸易体系的积极支持者，因此希望会议可以带来具体成果。同时，愿意为讨论议程上所有未解决的问题作出建设性贡献。

与此同时，哈萨克斯坦总统向世贸组织总干事介绍了哈萨克斯坦的抗疫相关措施。双方讨论了包括接种疫苗和确保医疗设备的可得性等全球努力。

托卡耶夫总统表示，完全支持在世贸组织领导人的倡议下，世贸组织成员国与疫苗生产国及需要疫苗的国家之间进行的建设性对话。“我们认为世界贸易组织应在确保基本医疗用品的供应和公平获得疫苗方面发挥重要作用。在这方面，我责成政府制定我国对贸易和医疗卫生领域倡议的立场，尤其为制定世贸组织第12届部长级会议的相关决定做出建设性贡献。”

在这方面，恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉对哈萨克斯坦为抗击新型冠状病毒疫情作出的一切努力给予了高度评价，并就QazVac国产疫苗的研发表示了祝贺。

谈到即将举行的世贸组织第12届部长级会议的筹备工作时，总干事建议总统考虑哈萨克斯坦参加在会议框架下的商业论坛的可能性。此外，他还邀请哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫参加在日内瓦举行的会议。

最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统邀请恩戈齐·奥孔乔-伊韦在方便的时候访问哈萨克斯坦。

【编译：阿依波塔】