中国科兴新冠疫苗获得世卫组织紧急使用许可

哈通社/努尔苏丹/6月2日 -- 世界卫生组织6月1日批准将中国科兴控股生物技术有限公司（Sinovac Biotech Ltd）研制的«新型冠状病毒灭活疫苗-克尔来福®（CoronaVac）»列入紧急使用清单，确认该疫苗符合安全、有效和生产领域的国际标准。

世卫组织紧急使用评估项目主要考察新冠疫苗的质量、安全性、有效性、风险管理方案，以及冷链储藏需求等实际使用方面的适应性。另有一支独立的技术咨询组负责开展风险利弊评估，针对是否要将某种疫苗列入紧急使用清单，以及疫苗在使用过程中所必须满足的条件提出独立建议。

在对科兴公司克尔来福新冠疫苗开展评估的过程中，由来自世界各地的专家所组成的评估小组实地考察了疫苗的生产设施，评估小组表示，该疫苗是一种灭活疫苗，易于储藏和管理，在资源相对匮乏的环境中尤其如此。

与此同时，世卫组织免疫问题战略咨询专家组也已完成了对克尔来福新冠疫苗的评估。基于现有证据，专家组建议向18岁以上的成年人接种该疫苗，共分为两次接种，接种间隔在二到四周之间。针对疫苗有效性的研究结果显示，该疫苗在51%的接种者中成功预防了有症状感染，并在100%的接种受试者中成功预防了重症感染和住院。

专家组表示，参与该疫苗临床试验的60岁以上人口数量较少，因此无法对疫苗在这一年龄组别中的有效性作出判断。但从目前正在使用该款疫苗的多个国家所收集到的数据，以及相关的免疫学支持研究均显示，该疫苗对于老年群体可能起到保护效果，同时也没有理由认为该疫苗对于青年和老年群体在安全性上存在差别，因此，世卫组织在疫苗使用建议中并未设置接种年龄上限。

世卫组织同时建议为老年群体接种该疫苗的国家开展后续的安全性和有效性监测，以确认疫苗是否达到了预期的接种效果，并进一步协助完善该疫苗的有效性数据。

已经进入世卫组织紧急使用清单的有辉瑞/生物科技疫苗、 阿斯利康-SK Bio疫苗、印度血清研究所疫苗、阿斯利康（欧盟）疫苗、杨森疫苗、莫德纳疫苗和国药疫苗。

值得一提的是，哈萨克斯坦已从中国进口了1批50万剂科兴疫苗。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



